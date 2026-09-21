Samsun'daki cerrah, Karagöl Dağları'nda 20'ye yakın çengel boynuzlu keçi kaydetti - Son Dakika
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Samsun'daki cerrah, Karagöl Dağları'nda 20'ye yakın çengel boynuzlu keçi kaydetti

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Samsun\'daki cerrah, Karagöl Dağları\'nda 20\'ye yakın çengel boynuzlu keçi kaydetti
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Doğa yürüyüşü sırasında Karagöl Dağları'nda çengel boynuzlu dağ keçisi sürüsüne rastlayan Doç. Dr. İlhan Karabıçak, IUCN Kırmızı Listesi'nde yer alan 20'ye yakın keçiyi kayda aldı. Karabıçak, görüntüleri 'Doğadaki Cerrah' adlı sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Samsun'da görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İlhan Karabıçak, doğa yürüyüşü sırasında rastladığı ve Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde yer alan çengel boynuzlu dağ keçisi sürüsünü kayda aldı.

Medical Park Samsun Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. İlhan Karabıçak, boş vakitlerinde ve izinli günlerinde Samsun ve Karadeniz başta olmak üzere birçok ildeki doğal güzellikleri profesyonel ekipmanlarıyla birlikte gezerek kayıt altına alıyor. Doç. Dr. Karabıçak ve arkadaşları bu kez de Samsun'dan yola çıkarak Karagöl Dağları'na ulaştı. Burada yürüyüş esnasında çengel boynuzlu dağ keçisi sürüsüne rastlayan Doç. Dr. İlhan Karabıçak, o anları kayıt altına alarak ölümsüzleştirdi.

Kayda aldığı keçiler hakkında bilgi veren Karabıçak, "Dağ keçileri bizler için çok güzel bir sürpriz oldu. Sabahın erken saatlerinde çadırın etrafında bir takım sesler duymuştuk. 20'ye yakın dağ keçisi koşuşturuyordu. Çok güzel görüntüler ortaya çıktı" dedi.

Öte yandan Doç. Dr. Karabıçak, arkadaşları ile birlikte Samsun ve Karadeniz'i gezerek doğal güzelliklerini ve yaban hayatını kayıt altına almaya devam edeceğini ifade etti. Ayrıca Karabıçak, kayıt aldığı görüntüleri, 'Doğadaki Cerrah' adındaki sosyal medya hesaplarından da paylaşıyor.

Çengel boynuzlu dağ keçisi

Çengel boynuzlu dağ keçisi, halk arasında bilinen diğer adlarıyla şamua veya kırkeçi olarak da adlandırılıyor. Boynuzlarının uç kısımlarının geriye doğru çengel gibi bükülmesinden ismini alan çengel boynuzlu dağ keçisi, Türkiye'nin sarp ve yüksek dağlık alanlarında yaşayan koruma altındaki özel bir yaban keçisi türü olarak dikkat çekiyor. Karadeniz'in yüksek rakımlı, dik ve kayalık yamaçlarında hayatlarını sürdürebilen keçiler, dik yamaçlarda ve buz üstünde rahatça hareket edebilmelerini sağlayan bir anatomiye sahip. İnsanların ulaşamayacağı yerlerde rahatlıkla dolaşabiliyorlar.

Kaynak: İHA
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