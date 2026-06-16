Samuray Arıları Kahverengi Kokarcaya Karşı Salındı

Fındık üreticisinin ve çiftçinin kabusu kahverengi kokarca ile bitkisel mücadele için üretilen Samuray arıları doğa ile buluştu. Toplam 85 bölgede 129 bin Samuray arısı doğaya salınarak kahverengi kokarca böceğine karşı önlem olacak.

Düzce ve Karadeniz ormanlarının, fındık üreticilerinin ve çiftçilerin kabusu olan kahverengi kokarca böceğine karşı alınan önlemler her geçen gün daha da geliştiriliyor. Bu kapsamda ilaçlı önlemler yerine organik mücadele için Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. Samuray arıları kahverengi kokarca böceklerinin larvalarına kendi larvalarını bırakan arılar, kokarca böceklerinin çoğalmasını önlüyor. Bu şekilde Samuray arıları kahverengi kokarcalarla etkin mücadele ediyor.

Kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında, 2025 yılında 533 tüp içerisinde yaklaşık 32 bin adet parazitoit Samuray arısı, 7 ilçe ve merkezde belirlenen 85 bölgede doğaya salınmıştı. Biyolojik mücadele çalışmalarının 2026 yılında da genişletilerek sürdürülmesi planlanmış olup, il genelindeki 343 farklı bölgede toplam 129 bin adet Samuray arısı salımı gerçekleştirilecekti. Yeni Aynalı köyünde yılın ilk salımı gerçekleşti. 2026 yılında yürütülen kimyasal ve biyoteknik mücadele çalışmaları kapsamında; bitki koruma ve biyosidal ürünler, feromon tuzaklar, yapışkan levhalar ile ilaçlama ekipmanlarının temini için 14 milyon 803 bin 940 TL'si Bakanlık, 3 milyon TL'si İl Özel İdaresi bütçesinden olmak üzere toplam 17 milyon 803 bin 940 TL kaynak kullanıldı. - DÜZCE