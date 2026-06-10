Eyyübiye kırsalında yol standardı yükseliyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye ilçesine bağlı Küçük Kap-Kap arasındaki yaklaşık 3 kilometrelik grup yolunu sathi asfalt kaplama ile yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, uzun yıllardır çeşitli nedenlerle yıpranan Küçük Kap ile Kap arasındaki yol güzergahında kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirildi. Yolun daha dayanıklı ve uzun ömürlü hale getirilmesi amacıyla ilk olarak stabilize çalışmaları yapıldı. Ardından mekanik malzeme serimi ve sıkıştırma işlemleri tamamlanarak yol altyapısı güçlendirildi.

Altyapı çalışmalarının ardından ekipler tarafından sathi asfalt kaplama uygulaması gerçekleştirilerek yol modern bir görünüme kavuşturuldu. Çalışmalar kapsamında yol genişletme işlemleri de yapılarak sürücüler için daha güvenli ve rahat bir ulaşım imkanı oluşturuldu.

Tamamlanan çalışmalarla birlikte Küçük Kap ve Kap mahalleleri arasındaki ulaşım daha konforlu hale geldi. Yeni yol sayesinde vatandaşlar, toz ve çamurdan uzak, daha güvenli bir güzergahta seyahat etme imkanına kavuştu. - ŞANLIURFA