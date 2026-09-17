Şanlıurfa'da seralarda 500 bin kışlık çiçek üretimi başladı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da seralarda 500 bin kışlık çiçek üretimi başladı

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Şanlıurfa\'da seralarda 500 bin kışlık çiçek üretimi başladı
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Akçakale ve Eyyübiye işletmelerindeki seralarında 2026 yılı kışlık mevsimlik çiçek üretimine başladı. Yaklaşık 500 bin adet çiçek, kentin 13 ilçesindeki park, refüj ve yeşil alanlarda kullanılacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki peyzaj çalışmalarında kullanılmak üzere kendi seralarında kışlık mevsimlik çiçek üretimine hazırlanıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda seracılık altyapısını ve üretim kapasitesini geliştirerek yazlık ve kışlık mevsimlik çiçek ihtiyacının kendi tesislerinde karşılanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Tarımsal hizmetler dairesi başkanlığı bünyesindeki Akçakale ve Eyyübiye işletmelerinde, park ve bahçeler dairesi başkanlığının talebi doğrultusunda 2026 yılı kışlık çiçek üretimi için hazırlıklar tamamlandı. Seralarda bu sezon yaklaşık 500 bin adet kışlık mevsimlik çiçek yetiştirilecek. Üretim kapsamında hercai menekşe, çuha çiçeği, bellis papatyası ve süs lahanası türleri toprakla buluşturulacak. Tohumdan fideye kadar tüm üretim süreci, ziraat mühendisleri ve teknik personelin kontrolünde yürütülecek. Uygun yetiştirme teknikleriyle seralarda büyütülecek çiçekler, gelişimlerini tamamlamalarının ardından park ve bahçeler dairesi başkanlığına teslim edilecek. Üretilen çiçekler, Şanlıurfa'nın 13 ilçesindeki park, refüj, kavşak, yeşil alan ve diğer peyzaj uygulamalarında kullanılacak. Böylece kentin kış aylarında ihtiyaç duyduğu mevsimlik çiçekler, Büyükşehir Belediyesinin kendi üretim tesislerinde yetiştirilerek karşılanacak. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Halil Hatipoğlu, 500 bin adet kışlık mevsimlik çiçek üretimine başladıklarını belirterek, yetiştirilecek çiçeklerin Şanlıurfa'nın 13 ilçesindeki park, refüj ve yeşil alanlarda kullanılacağını söyledi.

Akçakale ve Eyyübiye işletmelerindeki üretim alanlarının etkin kullanılmasıyla birlikte, önümüzdeki dönemlerde üretim kapasitesinin daha da artırılması hedefleniyor. Çalışmayla dışarıdan bitki temini ihtiyacının azaltılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
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