Sansa Deresi'nde heyelan Erzincan-Erzurum yolunu çift yönlü kapattı

Erzincan- Erzurum kara yolunun Sansa Deresi mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle güzergah çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin yolu temizleme çalışmalarının 2-3 saat sürebileceği belirtilirken, sürücülere yola çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Erzincan-Erzurum kara yolunun Sansa Deresi mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım durdu. Heyelanla birlikte yola akan cüruf, çamur, kaya ve toprak birikintilerinin temizlenmesi için bölgede çalışma başlatıldı.

İş makineleriyle yürütülen çalışmalarda, güzergahın yeniden güvenli şekilde ulaşıma açılması hedefleniyor. Ekiplerin yoğun çalışma yürüttüğü bölgede, yolun temizlenmesi ve ulaşımın yeniden sağlanmasının 2-3 saat sürebileceği bildirildi.

Çalışmalar sırasında araç kuyruklarının oluşmaması ve sürücülerin mağduriyet yaşamaması amacıyla Erzincan'dan Erzurum'a ve Erzurum'dan Erzincan'a seyahat edecek vatandaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları uyarısında bulunuldu.