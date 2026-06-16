Sarı Dağ Gülü Alucra Yaylalarında Yeniden Açtı - Son Dakika
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Sarı Dağ Gülü Alucra Yaylalarında Yeniden Açtı

Sarı Dağ Gülü Alucra Yaylalarında Yeniden Açtı
16.06.2026 14:08
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Endemik Sarı Dağ Gülü, Alucra'nın yaylalarında tekrar çiçek açarak doğa severleri sevindirdi.

Giresun'un Alucra ilçesindeki yüksek rakımlı yaylalarda, halk arasında "Sarı Dağ Gülü" olarak bilinen endemik bitki karların erimesi ile birlikte kendini göstererek çiçek açtı.

Uzun yıllar bölgede görülmediği için yok olduğu düşünülen Sarı Dağ Gülü, baharın yüksek kesimlerde etkisini göstermesiyle Alucra yaylalarında yeniden görüntülendi.

Rus doğa tarihçisi ve yer bilimci Pyotr Alexandrovich Chikhachov tarafından 1867 yılında kayıt altına alınan bitki, uzun yıllar boyunca bölgede tespit edilememesi nedeniyle kaybolduğu düşünülen türler arasında yer aldı. sarı dağ gülü, 2017 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Giresun Şube Müdürlüğü ekiplerinin arazi çalışmaları sırasında yeniden keşfedilerek bilim dünyasında heyecan oluşturdu.

Türün korunması amacıyla hazırlanan "Tür Eylem Planı" kapsamında bölgede koruma ve izleme çalışmaları sürdürülüyor.

Yapılan gözlemlerde sarı dağ gülünün Alucra'nın Yeşilyurt, Boyluca, Fevzi Çakmak, Karabörk ve Demirözü yaylalarında çiçek açtığı belirlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Giresun Şube Müdürlüğü Şebinkarahisar Şefliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, bitkinin bulunduğu alanlar, popülasyon yoğunluğu, yayılış durumu ve çoğalma kapasitesine ilişkin veriler kayıt altına alınıyor.

Sarı Dağ Gülünün bulunduğu bölgelerde genellikle 50 ila 100 kök arasında görüldüğü, hava şartlarına bağlı olarak ise yalnızca 14 ila 20 gün arasında canlılığını koruyabildiği bildirildi.

Koruma altında bulunan endemik türün koparılması, zarar verilmesi veya doğal yaşam alanının tahrip edilmesi yasak bulunuyor. Yetkililer, 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında bitkiye zarar verenlere 80 bin 465 lira idari para cezası uygulandığını belirterek vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

Yetkililer, Alucra ve Şebinkarahisar yaylalarını ziyaret eden vatandaşlardan sarı dağ gülünü koparmamalarını, yalnızca fotoğraflayarak doğal ortamında bırakmalarını istedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sarı Dağ Gülü Alucra Yaylalarında Yeniden Açtı - Son Dakika

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