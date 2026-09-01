Sarıçay Barajı Yıl Sonuna Tamamlanacak - Son Dakika
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Sarıçay Barajı Yıl Sonuna Tamamlanacak

Sarıçay Barajı Yıl Sonuna Tamamlanacak
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Aydın'ın Söke ilçesindeki Sarıçay Barajı'nın gövde dolgusu %92 tamamlandı, yıl sonuna bitirilecek.

Aydın'ın Söke ilçesinde yapımı devam eden ve gövde dolgusu yüzde 92 oranında tamamlanan Sarıçay Barajı'nda, çalışmalar aralıksız devam ederken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, barajın yıl sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.

Söke ilçesinde yapımı devam eden Sarıçay Barajı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bölgenin su ihtiyacının karşılanması açısından önemli bir yatırım olan projede baraj gövdesindeki dolgu çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Söke'nin Bağarası ve Çalışlı Mahalleleri'nin yaklaşık 1,5 kilometre güneyinde, Sarıçay Deresi üzerine inşa edilen baraj, silindirle sıkıştırılmış beton dolgu tipinde yapılıyor. Temelden 125 metre yüksekliğe sahip olacak Sarıçay Barajı'nın toplam 66 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olması planlanıyor. Sarıçay Barajı'nın gövdesinde toplam 1 milyon 632 bin metreküplük dolgu yapılması planlanırken, çalışmalar kapsamında bugüne kadar 1 milyon 505 bin metreküp dolgu tamamlandı. Gövde dolgusunun yüzde 92'sinin tamamlanmasıyla birlikte projede önemli bir aşama daha geride bırakılırken, baraj inşaatındaki çalışmalar da aralıksız sürüyor.

Sarıçay Barajı'nın tamamlanmasıyla başta Kuşadası ve Söke ilçeleri olmak üzere Kuşadası'nın önemli turizm merkezlerinden olan Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerine yıllık 21 milyon metreküp içme ve kullanma suyu sağlanması hedefleniyor. Ayrıca proje ile birlikte bölgedeki yaklaşık 303 bin 160 kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı da kesintisiz oalrak karşılanacak.

"Yıl sonuna kadar tamamlamış olacağız"

Sarıçay Barajı'nın yıl sonuna kadar tamamlanmış olacağının sözünü veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; "Kırsal kalkınma yatırımların bizim için temel öncelik olduğunu söylemek istiyorum. Su ve sulama alanında Çine Sulaması işi vardı, yaklaşık 2,5 milyar lira maliyetli. İnşallah bu yılın sonuna kadar tamamlamış ve 7 bin hektarlık alanı sulamaya açmış olacağız. Nazilli içme suyu işi bu Eylül sonuna kadar bitmiş olacak inşallah. 3.8 milyar liralık bedelle bu yatırımı da tamamlamış olacağız. Yine Aydın Kuşadası Söke içme suyu isale hattı projesi vardı. Bunun yer teslimini yaptık, burada da büyük problem vardı. İnşallah 2028 sonuna kalmadan bunu da tamamlayacağız. Bunun da bedeli 3.6 milyar liraydı. Tabii Sarıçay Barajımız var. Ben ne zaman Aydın'la alakalı bir konu konuşsam emin olun onun içerisinde bu Sarıçay Barajı mutlaka geçiyor. İnşallah bunu da yıl sonuna kadar tamamlamış olacağız, bunun da sözünü vermiş olalım. Bunun dışında birçok başlıkta 11 tane proje var. Yaklaşık 7.2 milyar lira maliyetli. Bunları da inşallah gayretle bitirmeye, hayata geçirmeye devam ediyoruz, çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Aydın, Çevre, Söke, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sarıçay Barajı Yıl Sonuna Tamamlanacak - Son Dakika

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