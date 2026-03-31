Sarıgöl\'de 400 fıstık çamı toprakla buluştu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Nevruz Bayramı ve Orman Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte 400 fıstık çamı toprakla buluşturuldu. İlçe protokolü ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte hem doğa sevgisi hem de geleneksel Nevruz coşkusu bir arada yaşandı.

Sarıgöl'de gecikmeli olarak kutlanan Orman Haftası kapsamında Dadağlı Mahallesi su deposu mevkiinde ayrılan alanda 400 adet fıstık çamı düzenlenen törenle dikildi. Etkinlik öncesinde Dadağlı Mahallesi İlkokulu ve Ortaokulu'nda Nevruz Bayramı için hazırlanan program gerçekleştirildi. Programın ardından protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler ağaç dikim alanına geçerek fidanları toprakla buluşturdu.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Sarıgöl Orman İşletme Şefliği tarafından temin edilen 400 adet fıstık çamı fidanının dikimine Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Efe Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, Orman İşletme Şefi Orman Mühendisi Mustafa Kaya, daire amirleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Dadağlı Mahallesi su deposu mevkiinde gerçekleştirilen dikim töreninde orman ekipleri tarafından öğrencilere fidan dikim teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. Törende konuşan Orman İşletme Şefi Mustafa Kaya, ormanların hem doğa hem de ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını belirterek vatandaşların ormanların korunması konusunda daha duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

Program kapsamında öğrenciler tarafından şiirler okunurken düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri ilçe protokolü tarafından verildi. Etkinlik, öğrenciler ve protokol üyelerinin birlikte fıstık çamı fidanlarını toprakla buluşturmasıyla sona erdi. - MANİSA