Sarıgöl'de Orman Yangını Önlemleri İncelendi - Son Dakika
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Sarıgöl'de Orman Yangını Önlemleri İncelendi

Sarıgöl\'de Orman Yangını Önlemleri İncelendi
12.06.2026 16:22
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Kaymakam Dalak, yaz sıcaklarında orman yangını riskine karşı tedbirleri yerinde denetledi.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Karacaali Mahallesi'nde ormanlık alanlar ve orman yollarında incelemelerde bulundu. Yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte yangın riskine karşı alınan önlemler yerinde kontrol edildi, ekiplerden detaylı bilgi alındı.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Orman İşletme Şefi Emin Şıvka ile birlikte Karacaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda ve orman yollarında incelemelerde bulundu.

Havaların ısınmasıyla birlikte artan orman yangını riskine karşı sahaya inen Kaymakam Dalak, yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirerek ekiplerden bilgi aldı. Orman yolları, su havuzları ve müdahale noktaları tek tek kontrol edildi.

Orman İşletme Şefi Emin Şıvka ise bölgede tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Yollarımız açık, yol kenarı temizlikleri yapıldı, yangın havuzlarımız dolu. Ekiplerimiz 7/24 hazır şekilde görev başında" dedi.

Yetkililer, yaz sezonu boyunca orman yangınlarına karşı denetim ve hazırlıkların aralıksız süreceğini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Sarıgöl'de Orman Yangını Önlemleri İncelendi - Son Dakika

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