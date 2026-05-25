Sarıkamış'ta Ayılar Vatandaşlarla İç İçe - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıkamış'ta Ayılar Vatandaşlarla İç İçe

Sarıkamış\'ta Ayılar Vatandaşlarla İç İçe
25.05.2026 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıkamış'ta boz ayılar oteller bölgesinde dolaşırken, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ve özellikle oteller bölgesinde sık sık görülen ayılar, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansımaya devam ediyor. Son görüntülerde iki boz ayının oteller bölgesinde dolaştığı, bir anne ayının ise iki yavrusuyla birlikte yolda yiyecek aradığı anlar dikkat çekti.

Sarıkamış'ta neredeyse her gün farklı noktalarda görülen boz ayılar, bölge halkının yaşamının adeta bir parçası haline geldi. Vatandaşların ayılara alıştığı kadar, ayıların da insan varlığına alıştığı gözlemleniyor. Özellikle akşam saatlerinde ilçe merkezine kadar inen ayılar, zaman zaman çöp konteynerlerinin çevresinde yiyecek arıyor.

Oteller bölgesinde görüntülenen iki boz ayının rahat tavırlarla dolaşması dikkat çekerken, anne ayının iki yavrusuyla birlikte yol kenarında ilerlediği anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Doğası ve yaban hayatıyla ünlü Sarıkamış'ta yaşanan bu görüntüler, insan ile yaban hayatının iç içe geçtiği dikkat çekici tabloyu bir kez daha ortaya koydu. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Kars, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sarıkamış'ta Ayılar Vatandaşlarla İç İçe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de okul çıkışında akran zorbalığı kamerada: Saçından tuttukları kızı tekme tokat darp ettiler Arnavutköy'de okul çıkışında akran zorbalığı kamerada: Saçından tuttukları kızı tekme tokat darp ettiler
Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı
Demir kapıdan atlayan CHP’li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı Demir kapıdan atlayan CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
Duyanlar inanamıyor: Burada kurbanlık düve ve tosunlar 45 bin liraya satılıyor Duyanlar inanamıyor: Burada kurbanlık düve ve tosunlar 45 bin liraya satılıyor
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
CHP Genel Merkezi’nde kapının önüne koltuklar koyuldu CHP Genel Merkezi'nde kapının önüne koltuklar koyuldu

08:23
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
08:21
CHP Genel Merkezi’ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama
CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
08:14
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi
07:12
CHP’li başkandan Kılıçdaroğlu hakkında kesin ihraç talebi
CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu hakkında kesin ihraç talebi
07:03
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
01:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kritik kurumlarda yeni atamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 09:27:22. #.0.4#
SON DAKİKA: Sarıkamış'ta Ayılar Vatandaşlarla İç İçe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.