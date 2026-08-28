Sarıkamış\'ta Orman Parkı İncelemesi ve Biyolojik Çeşitlilik Toplantısı

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, beraberindeki heyetle birlikte Sarıkamış'ta çeşitli temas ve incelemelerde bulundu. Program kapsamında Sarıkamış Şehitleri Konaklamasız Orman Parkı olarak planlanan alanda saha incelemesi gerçekleştirilirken, Hamamlı Orman Deposu'nda da yürütülen çalışmalar yerinde değerlendirildi.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Bölge Müdür Yardımcısı Sultan Demir ve Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürü Yunus Akkuş ile birlikte Sarıkamış Şehitleri Konaklamasız Orman Parkı olarak planlanan alanda incelemelerde bulundu.

Saha incelemesine Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ile Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç da katıldı. Heyet tarafından alanda yapılması planlanan düzenlemeler, vatandaşların kullanımına yönelik çalışmalar ve bölgenin doğal dokusunun korunmasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Sarıkamış'ın doğal ve tarihi değerleriyle ön plana çıkan bölgelerinden birinde planlanan orman parkının, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlara yönelik önemli bir alan olarak değerlendirilmesi hedefleniyor. İncelemelerde, park alanının planlanması ve düzenlenmesi sürecinde uygulanması gereken çalışmalar ele alındı.

Programın devamında Hamamlı Orman Deposu'nu ziyaret eden Bölge Müdürü Serkan Karakurt, burada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Depoda gerçekleştirilen incelemelerde üretim faaliyetleri, orman ürünlerinin istiflenmesi, muhafazası ve sevkiyat süreçleri değerlendirildi. Çalışmaların iş ve iş güvenliği kuralları çerçevesinde yürütülmesinin önemine dikkat çekildi.

"Biyolojik çeşitliliğin korunması masaya yatırıldı"

Ziyaret programı kapsamında ayrıca "Ormanlarda Biyolojik Çeşitliliğin İzlenmesi" toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Bölge Müdür Yardımcısı Sultan Demir, Doğa Koruma Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Yıldıray Lise, Ekosistem Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Biyolojik Çeşitlilik Şube Müdürü Şah İsmail Beyazıt, Doğa Koruma Merkezi uzmanları, Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürü Yunus Akkuş, Sarıkamış Orman İşletme Müdür Vekili Ferhat Altun, Kars Orman İşletme Müdürü Şener Arifoğulları ve işletme şefleri katıldı.

Toplantıda, orman ekosistemlerinde bulunan bitki ve hayvan türlerinin korunması, biyolojik çeşitliliğin düzenli olarak izlenmesi ve elde edilen verilerin orman yönetim çalışmalarına yansıtılması konuları ele alındı.

Ormanların yalnızca ekonomik kaynaklar açısından değil, sahip oldukları biyolojik çeşitlilik ve doğal yaşam alanları bakımından da korunmasının önemine vurgu yapılan toplantıda, mevcut çalışmalar değerlendirilirken önümüzdeki dönemde yapılması planlanan faaliyetler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Gerçekleştirilen saha incelemeleri ve toplantı ile Sarıkamış'taki orman alanlarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesi, doğal kaynakların korunması ve bölgedeki biyolojik çeşitliliğin gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmaların güçlendirilmesi hedefleniyor.