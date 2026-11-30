Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Kars'ta beklenen yoğun kar yağışı başladı. Sarıkamış ilçesi kar yağışıyla birlikte kısa sürede beyaza büründü; vatandaşlar da karın sevincini kartopu oynayarak yaşadı.

Kars genelinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde kış manzaralarını da beraberinde getirdi. Kış turizminin önemli merkezlerinden Sarıkamış'ta yoğun şekilde yağan kar, ilçe merkezini beyaz örtüyle kapladı.

"Kartopu oynayarak karın keyfini çıkardılar"

Kar yağışını fırsata çeviren vatandaşlar, sokaklara çıkarak kartopu oynadı. Uzun süredir beklenen karın yağmasıyla bazı vatandaşlar ise kar altında yürüdü. İlçede kar yağışıyla birlikte güzel kış manzaraları ortaya çıkarken, karayolları ekipleri yolların üzerindeki karı, vatandaşlar da araçlarının üzerindeki karı temizledi.

Kar yağışının Sarıkamış'ta başladığını belirten vatandaşlar, "Beklenen kar yağmaya başladı. Beyaz gelinliğini giydi memleketimiz, yollar beyaz oldu. Ekipler yollarının karını temizlemeye başladı" ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş da "Sarıkamış'tan herkese merhabalar, gece yoğun bir kar yağışı başladı. Memleketimiz beyaz gelinliğini giydi. Allah izin verir ise yakın zamanda kayak merkezimizde açılacak" şeklinde konuştu.

"Sarıkamış'ın beyaz örtüsü havadan görüntülendi"

Yoğun kar yağışı sonrası Sarıkamış'ın cadde ve sokakları beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. İlçenin beyaz örtüyle kaplanan cadde ve sokakları havadan görüntülendi.

Öte yandan kar yağışının ardından sürücülerden buzlanma ve görüş mesafesinde yaşanabilecek düşüşlere karşı dikkatli olmaları istendi.