Şarköy'de Yavru Yunusla Eğlenceli Anlar - Son Dakika
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Şarköy'de Yavru Yunusla Eğlenceli Anlar

18.07.2026 12:24
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Şarköy sahilinde denize girenlere yaklaşan yavru yunus, keyifli anlar yaşattı. Vatandaşlar onu kaydetti.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde denizde yüzen vatandaşlar, yanlarına kadar gelen yavru yunusun sürpriziyle keyifli anlar yaşadı.

Şarköy sahilinde denize giren vatandaşların arasına giren yavru yunus, bir süre yüzerek adeta oyun oynadı. Yunusun insanlardan çekinmeden yüzenlere yaklaşması, sahilde bulunan vatandaşların ilgisini çekti.

Denizde bulunan vatandaşlar da bir süre onunla birlikte yüzdü. Kısa süre devam eden bu renkli anların ardından vatandaşlar yunusa yol vererek doğal yaşamına dönmesine imkan sağladı.

Yavru yunusun denizde oluşturduğu neşeli anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Şarköy'de Yavru Yunusla Eğlenceli Anlar - Son Dakika

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