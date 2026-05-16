Batman'ın Sason ilçesinde sağanak ve dolu yağıyla beraber havaların soğuması üzerine kahvehane ve iş yerinde kaldırılan odun sobaları yeniden kuruldu.
Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hissedilen soğuk hava nedeniyle vatandaşlar yeniden kışlık kıyafetlerini çıkardı. Kahvehanelerde kurulan sobaların etrafında toplanan esnaf ve vatandaşlar, mayıs ayında yeniden soba yakmanın şaşkınlığını yaşadı.
Sason'da uzun yıllardır esnaflık yapan vatandaşlar, bahar geldi derken yeniden kışı yaşamaya başladıklarını, mayıs ayında soba yakmaya alışık olmadıkları bir durum oluğunu dile getirdi. - BATMAN
Son Dakika › Çevre › Sason'da Mayıs'ta Kış Şoku - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?