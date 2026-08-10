Şavşat'ta Aile Kampı Etkinliği - Son Dakika
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Şavşat'ta Aile Kampı Etkinliği

Şavşat\'ta Aile Kampı Etkinliği
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Sahara Milli Parkı'nda aileler, çocuklarıyla kamp kurarak eğlenceli aktivitelerle vakit geçirdi.

Artvin'in "Sakin Şehir" unvanlı Şavşat ilçesinde bulunan 2 bin rakımlı Sahara Milli Parkı, aile kampı etkinliğine ev sahipliği yaptı. Çocuklarıyla doğanın içinde kamp kuran aileler, düzenlenen oyun ve etkinliklerle keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin 81 ilinde milli park alanlarında gerçekleştirilen aile kampı etkinliklerinin Artvin ayağı, Şavşat ilçesindeki Sahara Milli Parkı'nda düzenlendi.

Yaklaşık 2 bin metre rakımdaki milli parkta gerçekleştirilen etkinliğe aileler, çocuklarıyla birlikte katıldı. Katılımcıların bir bölümü çadırlarını kurarak konaklamalı kamp yaparken, bazı aileler ise günübirlik olarak programa dahil oldu.

Doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinlikte özellikle çocuklara yönelik birbirinden farklı aktiviteler düzenlendi. Boyama etkinliğinin yanı sıra çuval yarışı, halat çekme, sandalye kapmaca, balon futbolu gibi oyunlara katılan çocuklar doyasıya eğlendi. Ailelerin de çocuklarıyla birlikte yarışmalara katılması renkli görüntülere sahne oldu.

Gündüz oyun ve yarışmalarla devam eden programda, akşam saatlerinde ise açık havada sinema etkinliği gerçekleştirildi. Çocuklar aileleriyle birlikte film izleyerek kampın tadını çıkardı.

Etkinlik kapsamında katılımcılara ücretsiz döner ve semaver çayı ikram edilirken, çocuklara da yapboz ve tişört dağıtıldı.

Şehir hayatından uzaklaşarak Sahara Milli Parkı'nın doğal ortamında bir araya gelen aileler, çocuklarıyla birlikte vakit geçirirken, çocuklar da hem eğlenme hem de doğayı yakından tanıma fırsatı buldu.

Kaynak: İHA

Etkinlik, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Şavşat'ta Aile Kampı Etkinliği - Son Dakika

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