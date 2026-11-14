Şehit Orman İşçisi Eyüp Dereli’nin adı Çifteler’de kurulan hatıra ormanında yaşatılacak - Son Dakika
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Şehit Orman İşçisi Eyüp Dereli’nin adı Çifteler’de kurulan hatıra ormanında yaşatılacak

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Şehit Orman İşçisi Eyüp Dereli’nin adı Çifteler’de kurulan hatıra ormanında yaşatılacak
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Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınında şehit düşen Orman İşçisi Eyüp Dereli’nin adını yaşatmak ve hatırasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla Çifteler ilçesine bağlı Eminekin Köyü’nde hatıra ormanı oluşturuldu.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınında şehit düşen Orman İşçisi Eyüp Dereli'nin adını yaşatmak ve hatırasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla Çifteler ilçesine bağlı Eminekin Köyü'nde hatıra ormanı oluşturuldu.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen programa Çifteler Kaymakamı Bilal Basrı, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, kurum yetkilileri ile Şehit Eyüp Dereli'nin ailesi katıldı.

Fidan dikim töreni kapsamında protokol üyeleri ve şehidin yakınları tarafından çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu. Düzenlenen etkinlikte şehidin aziz hatırasının memleket toprağında yaşatılmaya devam edeceği ifade edilirken, program dikilen fidanlara can suyu verilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerSeyitgaziEskişehirÇiftelerDereliYaşamÇevreEyüpSon Dakika

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