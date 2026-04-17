Şehitkamil\'de asfalt çalışmalar hız kazandı

17.04.2026 16:25  Güncelleme: 16:26
Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım kalitesini artırmak ve vatandaşların daha güvenli yollarda seyahat etmesini sağlamak amacıyla asfaltlama ve yol onarım çalışmalarına hız verdi. Özellikle uzun süredir bakım bekleyen yolların yenilenmesi ve yeni açılan güzergahların asfaltlanmasıyla birlikte, ilçede adeta bir asfalt seferberliği başlatıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Şehitkamil'in birçok mahallesinde eş zamanlı olarak yoğun bir mesai harcanıyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda planlanan çalışmalar, belirlenen program çerçevesinde aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda özellikle Batıkent ve Alpaslan Mahalleleri'nde asfaltlama faaliyetleri hız kazanırken, ekipler gece gündüz demeden sahada aktif olarak görev yapıyor.

Tehlikeli yollar öncelikli

Çalışmalar kapsamında bozulan ve sürüş güvenliğini tehlikeye atan yollar öncelikli olarak ele alınıyor. Zamanla yıpranan, çukur ve deformasyon oluşan asfaltlar tamamen yenilenirken, ihtiyaç duyulan bölgelerde sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda altyapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda da hızlı bir şekilde üstyapı düzenlemelerine geçilerek vatandaşların mağduriyet yaşamaması hedefleniyor.Yürütülen çalışmalar yalnızca asfaltlama ile sınırlı kalmıyor. Yol genişletme, kaldırım düzenleme ve çevre düzenleme çalışmalarıyla birlikte mahallelerin çehresi de değişiyor. Özellikle yoğun kullanılan ana arterlerde yapılan yenileme çalışmaları, trafik akışını daha konforlu ve güvenli hale getiriyor.

Vatandaşlardan teşekkür

Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yolların yenilenmesiyle birlikte ulaşımın daha rahat hale geldiğini ifade etti. Toz, çamur ve bozuk yol sorunlarının ortadan kalkmasıyla günlük yaşamlarının kolaylaştığını belirten vatandaşlar, Başkan Umut Yılmaz ve emeği geçenlere teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Advertisement
