Şehzadeler'de iki mahallede kapsamlı temizlik - Son Dakika
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Şehzadeler'de iki mahallede kapsamlı temizlik

Şehzadeler\'de iki mahallede kapsamlı temizlik
18.06.2026 15:39  Güncelleme: 15:41
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yağışlar ve su patlakları nedeniyle çamur ve çakılla kaplanan Dere ve Tunca mahallelerindeki sokaklar, belediye ekipleri tarafından temizlenerek yeniden güvenli hale getirildi.

Şehzadeler Belediyesi, yağışlar ve meydana gelen su patlakları nedeniyle çamur ve çakılla kaplanan Dere ve Tunca mahallelerindeki sokaklarda kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirerek yolları yeniden temiz ve güvenli hale getirdi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Dere ve Tunca mahallelerinde yağışlar ve yaşanan su patlakları sonucu yollara toprak, taş ve çakıl birikintileri taşındı. Oluşan çamur tabakası hem yaya hem de araç trafiğini olumsuz etkilerken, yağmur suyu mazgalları da çamur nedeniyle tıkanma noktasına geldi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve muhtemel su baskınlarının önüne geçilmesi amacıyla Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgede hızlı bir çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında yağmur suyu mazgalları tek tek temizlenerek biriken toprak ve atıklardan arındırıldı. Böylece yağışların devam etmesi durumunda yaşanabilecek muhtemel su taşkınlarının önüne geçilmesi hedeflendi.

Kaba temizliğin ardından cadde ve sokaklar temizlik araçlarıyla yıkandı. Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda Dere ve Tunca mahallelerindeki yollar yeniden temiz, düzenli ve güvenli bir görünüme kavuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Manisa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Şehzadeler'de iki mahallede kapsamlı temizlik - Son Dakika

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