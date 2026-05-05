Şehzadeler\'e 650 kişilik yeni mesire alanı

Şehzadeler Belediyesi'nin doğayla iç içe yeni yaşam alanı "100. Yıl Günübirlik Kullanım Alanı (Hamalın Kırı)", 10 Mayıs Anneler Günü'nde kapılarını açıyor. 42 bin 500 metrekarelik dev alan, yüzlerce vatandaşı ağırlayacak kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Şehzadeler Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan "100. Yıl Günübirlik Kullanım Alanı (Hamalın Kırı)", 10 Mayıs Pazar günü Anneler Günü'nde düzenlenecek törenle hizmete açılıyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, açılış öncesinde Manisa basınıyla bir araya gelerek proje hakkında bilgi verdi.

Toplamda yaklaşık 42 bin 500 metrekarelik alan üzerine kurulan mesire alanında 50'ye yakın kamelya ve 50'ye yakın piknik masası yer alırken, yaklaşık 650 kişilik kullanım kapasitesi bulunuyor. Ayrıca 500 araçlık otoparkıyla da vatandaşlara rahat ulaşım imkanı sunuluyor. Alanda tuvaletler ile kadın ve erkek mescitleri de yer alıyor.

Projenin yapımına 2023 yılında başlandığını hatırlatan Başkan Şimşek, "Tamamlanması bize nasip oldu. Vatandaşlarımızın rahat nefes alabileceği, doğayla iç içe vakit geçirebileceği bir alan oluşturulduğuna inanıyoruz. Emeği geçen önceki dönem belediye başkanımız Ömer Faruk Çelik'e ve rahmetli Gülşah Başkanımıza teşekkür ediyorum. Açılış için Ömer Başkanımızı da davet ettik ancak yoğun programı nedeniyle katılamayacaklarını ilettiler. Biz burada siyaset yapmıyoruz; Şehzadeler'de kim taş üstüne taş koyarsa Allah razı olsun diyoruz" dedi.

"Sorunları yerinde tespit ediyoruz"

Göreve geldikleri günden bu yana sahada aktif şekilde çalıştıklarını belirten Şimşek, mahalle mahalle ziyaret ederek sorunları yerinde tespit ettiklerini ifade etti. Şimşek, "Şu ana kadar yaklaşık 50 mahallemizi, köyler dahil ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın taleplerini dinledik, çözüm üretmek için ekiplerimizle birlikte çalışıyoruz. 12 yıldır pasif olan Muhtarlıklar Müdürlüğümüzü son 4 ayda aktif hale getirdik. Muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla birebir temas kurarak sorunları yerinde tespit ediyor, çözüm odaklı hareket ediyoruz" diye konuştu.

Yarhasanlar'da planlanan otopark projesine ilişkin önemli açıklamalarda da bulunan Başkan Şimşek, şu anda yeşil alan olarak görülen ve üçgen şeklinde olan bölgede halihazırda araçların düzensiz şekilde park ettiğini belirtti. Söz konusu alan için daha önce kapsamlı bir otopark projesi planladıklarını ifade eden Şimşek, "Milli Eğitim'in de orada bir alanı vardı. Kendileriyle görüşme yaptık. Eğer o alanı alabilseydik yaklaşık 400 araçlık bir otopark yapma planımız vardı. Ancak bu mümkün olmayınca mevcut alan üzerinden ilerlemek zorunda kaldık" dedi.

Yeni planlamaya göre bölgede yaklaşık 150 araç kapasiteli, katlı otopark yapılacağını dile getiren Şimşek, projenin mevcut imkanlar doğrultusunda revize edildiğini söyledi.

Alanla ilgili imar düzenlemesinin de gündemde olduğunu belirten Şimşek, "Şu an plan değişikliği yapılacak. Yeşil alan olarak görülen yer için Büyükşehir Belediyesi ile görüştük. Buranın otopark alanına çevrilmesi için teklifimizi sunduk, gerekli hazırlıklarımız tamam" diye konuştu. - MANİSA