Şehzadeler'e 650 kişilik yeni mesire alanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehzadeler'e 650 kişilik yeni mesire alanı

Şehzadeler\'e 650 kişilik yeni mesire alanı
05.05.2026 14:15  Güncelleme: 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehzadeler Belediyesi'nin doğayla iç içe yeni yaşam alanı "100. Yıl Günübirlik Kullanım Alanı (Hamalın Kırı)", 10 Mayıs Anneler Günü'nde kapılarını açıyor.

Şehzadeler Belediyesi'nin doğayla iç içe yeni yaşam alanı "100. Yıl Günübirlik Kullanım Alanı (Hamalın Kırı)", 10 Mayıs Anneler Günü'nde kapılarını açıyor. 42 bin 500 metrekarelik dev alan, yüzlerce vatandaşı ağırlayacak kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Şehzadeler Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan "100. Yıl Günübirlik Kullanım Alanı (Hamalın Kırı)", 10 Mayıs Pazar günü Anneler Günü'nde düzenlenecek törenle hizmete açılıyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, açılış öncesinde Manisa basınıyla bir araya gelerek proje hakkında bilgi verdi.

Toplamda yaklaşık 42 bin 500 metrekarelik alan üzerine kurulan mesire alanında 50'ye yakın kamelya ve 50'ye yakın piknik masası yer alırken, yaklaşık 650 kişilik kullanım kapasitesi bulunuyor. Ayrıca 500 araçlık otoparkıyla da vatandaşlara rahat ulaşım imkanı sunuluyor. Alanda tuvaletler ile kadın ve erkek mescitleri de yer alıyor.

Projenin yapımına 2023 yılında başlandığını hatırlatan Başkan Şimşek, "Tamamlanması bize nasip oldu. Vatandaşlarımızın rahat nefes alabileceği, doğayla iç içe vakit geçirebileceği bir alan oluşturulduğuna inanıyoruz. Emeği geçen önceki dönem belediye başkanımız Ömer Faruk Çelik'e ve rahmetli Gülşah Başkanımıza teşekkür ediyorum. Açılış için Ömer Başkanımızı da davet ettik ancak yoğun programı nedeniyle katılamayacaklarını ilettiler. Biz burada siyaset yapmıyoruz; Şehzadeler'de kim taş üstüne taş koyarsa Allah razı olsun diyoruz" dedi.

"Sorunları yerinde tespit ediyoruz"

Göreve geldikleri günden bu yana sahada aktif şekilde çalıştıklarını belirten Şimşek, mahalle mahalle ziyaret ederek sorunları yerinde tespit ettiklerini ifade etti. Şimşek, "Şu ana kadar yaklaşık 50 mahallemizi, köyler dahil ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın taleplerini dinledik, çözüm üretmek için ekiplerimizle birlikte çalışıyoruz. 12 yıldır pasif olan Muhtarlıklar Müdürlüğümüzü son 4 ayda aktif hale getirdik. Muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla birebir temas kurarak sorunları yerinde tespit ediyor, çözüm odaklı hareket ediyoruz" diye konuştu.

Yarhasanlar'da planlanan otopark projesine ilişkin önemli açıklamalarda da bulunan Başkan Şimşek, şu anda yeşil alan olarak görülen ve üçgen şeklinde olan bölgede halihazırda araçların düzensiz şekilde park ettiğini belirtti. Söz konusu alan için daha önce kapsamlı bir otopark projesi planladıklarını ifade eden Şimşek, "Milli Eğitim'in de orada bir alanı vardı. Kendileriyle görüşme yaptık. Eğer o alanı alabilseydik yaklaşık 400 araçlık bir otopark yapma planımız vardı. Ancak bu mümkün olmayınca mevcut alan üzerinden ilerlemek zorunda kaldık" dedi.

Yeni planlamaya göre bölgede yaklaşık 150 araç kapasiteli, katlı otopark yapılacağını dile getiren Şimşek, projenin mevcut imkanlar doğrultusunda revize edildiğini söyledi.

Alanla ilgili imar düzenlemesinin de gündemde olduğunu belirten Şimşek, "Şu an plan değişikliği yapılacak. Yeşil alan olarak görülen yer için Büyükşehir Belediyesi ile görüştük. Buranın otopark alanına çevrilmesi için teklifimizi sunduk, gerekli hazırlıklarımız tamam" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Şehzadeler'e 650 kişilik yeni mesire alanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kardeşinin bulunması için çağrı yaptı, Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı Kardeşinin bulunması için çağrı yaptı, Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı
Oğlu cezaevindeyken gelinini taciz eden kayınpeder tutuklandı Oğlu cezaevindeyken gelinini taciz eden kayınpeder tutuklandı
Beşiktaş’a Semih Kılıçsoy için gülünç teklif Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy için gülünç teklif
BAE: İran’dan atılan 3 füzeyi engelledik BAE: İran'dan atılan 3 füzeyi engelledik
Başkan bizzat duyurdu İşte Süper Lig’de yeni sezonun ilk transferi Başkan bizzat duyurdu! İşte Süper Lig'de yeni sezonun ilk transferi
Bülent Arınç’tan İBB Başkanvekili Nuri Aslan’a ziyaret Bülent Arınç'tan İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a ziyaret

15:06
Romanya’da güven oyu alamayan hükümet düştü Başbakan görevden alındı
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı
14:36
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi
14:27
Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı Kapakları 3 kişi kör etti
Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı! Kapakları 3 kişi kör etti
14:20
Bahçeli’nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti’den ilk yorum
Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum
14:06
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
14:01
Şehri karıştıran bayrak Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 15:21:27. #7.13#
SON DAKİKA: Şehzadeler'e 650 kişilik yeni mesire alanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.