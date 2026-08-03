Sıcaklardan Kaçış: Ağaçtan Sarkan Hortum

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaş, çözümü ağaçtan sarkıttığı hortumdan akan suda buldu.

Çermik ilçesi kavurucu sıcaklarla boğuşuyor. Vatandaşlarda bu kavurucu çölü sıcaklarına karşı, kendince çözümler üretiyor. İlçenin Kırmatepe Mahallesi'nde, bir vatandaş sıcaklardan bunalınca bahçesinde sulama hortumunu ağaçtan sarkıttı. Çocuklardan biri, ağaca monte edilen sulama hortumundan akan suyuna altına girerek serinlemeye çalıştı.