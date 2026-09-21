Sıcaklıklar mevsim normallerinde, Toroslar ve Doğu Karadeniz'de sağanak bekleniyor - Son Dakika
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Sıcaklıklar mevsim normallerinde, Toroslar ve Doğu Karadeniz'de sağanak bekleniyor

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Meteoroloji'ye göre yurt geneli parçalı ve çok bulutlu geçecek; Toroslar, Batı ve Doğu Karadeniz'in bazı kesimleri ile birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek, Güneydoğu'nun doğusunda ise toz taşınımı etkili olacak.

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz (Giresun'un kıyı kesimleri dışında), Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 27

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 26

İzmir: Parçalı bulutlu 30

Bursa: Parçalı bulutlu 27

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33

Kaynak: İHA
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