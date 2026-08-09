40 dereceyi aşan sıcaklarda vatandaşlar serinlemek için tarihi çarşı ve camilere sığınıyor - Son Dakika
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40 dereceyi aşan sıcaklarda vatandaşlar serinlemek için tarihi çarşı ve camilere sığınıyor

40 dereceyi aşan sıcaklarda vatandaşlar serinlemek için tarihi çarşı ve camilere sığınıyor
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Kahramanmaraş'ta 40 dereceyi aşan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar serinlemek için Tarihi Kapalı Çarşı ve Ulu Cami'ye yöneldi. Esnaf işlerin dörtte bire düştüğünü, sokakların boşaldığını belirtti; gurbetçiler ise çeşmede serinledi.

Kahramanmaraş'ta 40 dereceyi aşan bunaltıcı sıcak nedeniyle vatandaşlar, serinlemek için tarihi çarşı ve camilere yöneldi.

Kahramanmaraş'ta 40 dereceyi bulan sıcak hava etkisini devam ettiriyor. Kentte en sıcak saatlerde cadde ve sokaklar boş kalırken, vatandaşlar gölge alanlarda vakit geçirmeye çalışıyor. Bazıları ise serinlemek için Tarihi Kapalı Çarşı ve Ulu Cami'yi tercih ediyor.

Kent esnafından İbrahim Özlü, aşırı sıcakların hem günlük yaşamı hem de ticareti olumsuz etkilediğini belirterek, "40 dereceden daha fazla sıcak var. Çukurova'yı geçtik. Adana'da deniz var, nem var. Burada da barajlar çok fazla. Maalesef sıcakta duramıyoruz. Gördüğünüz gibi sokaklar da bomboş. Sıcakta herkes bir yerlere kaçmış durumda. Biz burada esnafız. Esnaf olarak da bu sıcaklardan dolayı çok etkileniyoruz. İşlerimiz dörtte bire düştü. Dışarıda kimsenin olmaması sebebiyle haliyle esnaflar da zor durumda. Biz de sıcakta duramıyoruz. Klima bile fayda etmiyor" dedi.

Kahramanmaraş'a gezmeye gelen Deniz Ersöz, sıcak havadan korunmak için serinlemeye çalıştığını ifade etti.

Avusturya'dan gelen gurbetçi Atilla Ersöz, yaşadığı ülkenin serin iklimine alışkın olduğunu belirterek, "Kahramanmaraş'ın Kapalı Çarşısı'na gezmeye geldik. Geldiğimiz ülke biraz serin yer olduğu için Kahramanmaraş'ta şu an termometreler 42-43 dereceyi gösteriyor. Serinlemek için belediyemizin yaptığı çarşının ortasındaki çeşmede elimizi, yüzümüzü yıkıyoruz" diye konuştu.

Arif Arifoğlu isimli vatandaş ise, "Ulu Cami taştan yapıldığı için serin oluyor. Biz de buraya gelip serinliyoruz" ifadelerini kullandı.

Alışveriş için kent merkezine gelen Yunus Emre Nergiz, sıcak hava nedeniyle alışveriş merkezine gideceğini belirtirken, Ahmet Başkonuş ise hava sıcaklığının bunaltıcı seviyeye ulaştığını ifade ederek, "Hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde olduğu için biz de serin bir yer bulacağız. Ayaklarım şu anda yanıyor. Asfaltta basamıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre 40 dereceyi aşan sıcaklarda vatandaşlar serinlemek için tarihi çarşı ve camilere sığınıyor - Son Dakika

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