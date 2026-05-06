Siirt\'te yol yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor

Siirt'te kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında 14 ayrı lokasyonda toplam 7 kilometrelik yol yapımı tamamlandı. Bu süreçte 14 bin 600 ton bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt serimi gerçekleştirildi.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik projelerin planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini belirtti. Vali Kızılkaya, vatandaşların daha konforlu ve güvenli yollara kavuşması için ekiplerin sahada yoğun mesai harcadığını ifade etti. Vali Kemal Kızılkaya, hedeflerin ise 25 kilometre yol yenileme, 60 kilometre yol bakım çalışması ve toplam 50 bin ton asfalt serimi olduğunu açıkladı. - SİİRT