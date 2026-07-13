Siirt\'te çevre yolunda kapsamlı temizlik mesaisi

Siirt Belediyesi ekipleri, kentte çevre temizliğinin sağlanması amacıyla çevre yolunda kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde çevre yolu güzergahında çalışma başlattı. Yol kenarları ve çevrede biriken atıklar iş makineleri ve personelin çalışmasıyla toplanarak bölgeden uzaklaştırıldı. Çalışmalara Siirt Karayolları Şube Şefliği personeli de destek verirken, kurumlar arası iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda çevre yolu boyunca geniş bir alanda temizlik yapıldı. Yol kenarlarında bulunan çöp ve çeşitli atıkların temizlenmesiyle güzergah daha düzenli ve temiz bir görünüme kavuştu. Temizlik çalışmalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirten vatandaşlar, çevre temizliğine yönelik hizmetlerin kent estetiği ve halk sağlığı açısından önemli olduğunu ifade etti.

Siirt Belediyesi yetkilileri ise kent merkezi başta olmak üzere ana arterler, cadde, sokak ve ihtiyaç duyulan diğer bölgelerde temizlik çalışmalarının belirlenen program kapsamında aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - SİİRT