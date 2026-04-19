Siirt'te sel nedeni ile Kezer Köprüsü zarar gördü
Siirt'te sel nedeni ile Kezer Köprüsü zarar gördü

19.04.2026 12:58  Güncelleme: 12:59
Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, aşırı yağışların ardından meydana gelen sel baskınlarının etkilerini yerinde inceleyerek, bölgedeki çalışmaları takip etti. Eski köprünün zarar gördüğünü belirten Kızılkaya, can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu ifade etti.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, il genelinde etkili olan aşırı yağışların ardından meydana gelen sel baskınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Şehrin ulaşımında kritik öneme sahip Kezer Köprüsünde incelemeler yapan Vali Kızılkaya, taşkın riski bulunan alanlarda yürütülen çalışmaları yerinde takip ederek yetkililerden bilgi aldı. Aşırı yağışlar nedeniyle eski köprünün zarar gördüğünü ve güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldığını belirten Vali Kızılkaya, ulaşımın yeni köprü üzerinden kontrollü şekilde sürdürüldüğünü ifade etti. Sel felaketine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Kızılkaya, herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasının en büyük teselli olduğunu belirtti. Vali Kızılkaya, "Gece saatlerinde 03.00 ile 05.00 arasında metrekareye 30 ila 97 kilogram arasında değişen yoğun bir yağış gerçekleşti. Kısa sürede etkili olan bu yağış nedeniyle ev ve iş yerlerinden su baskını ihbarları aldık, toplamda 61 ihbar ekiplerimize ulaştı. Ekiplerimiz sahada, daha önce riskli bölgelerde gerekli tedbirler alınmıştı. Ancak yağışın ani ve yüksek miktarda olması bazı bölgelerde hasara yol açtı. Özellikle Kezer mevkiindeki eski karayolu köprümüzde hasar oluştu. Güvenlik amacıyla köprüyü trafiğe kapattık, ulaşım yeni köprü üzerinden kontrollü şekilde sağlanıyor. İlçelerimizde, özellikle Kurtalan ve Şirvan başta olmak üzere kırsal alanlardan da ihbarlar gelmektedir. Tüm ekiplerimiz bu ihbarlara süratle müdahale etmektedir. En büyük tesellimiz, bu afet karşısında herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Şu anda önceliğimiz su baskınlarının tahliyesi, ardından hasar tespit çalışmalarıdır. Tespitlerin tamamlanmasının ardından gerekli destekler vatandaşlarımıza sağlanacaktır. Vatandaşlarımızın müsterih olmasını istiyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

Vali Kızılkaya, yaşanan afet sürecine ilişkin Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ve AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan ile de görüşmeler gerçekleştirerek sürecin yakından takip edildiğini ifade etti.

Sel baskınından etkilenen Barış Mahallesi'nde de incelemelerde bulunan Vali Kızılkaya, iş yeri ve meskenleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Hasar tespit çalışmalarına başlandığını belirten Kızılkaya, mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli tüm desteklerin sağlanacağını ifade etti. Vali Kızılkaya, selle mücadele kapsamında tüm ekiplerin sahada görev başında olduğunu ve çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydetti. - SİİRT

Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı! Sahnelerini bile sildiler
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış
