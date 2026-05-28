Silivri\'de Dolu Yağışı Hasara Yol Açtı

İstanbul Silivri'de etkili olan dolu yağışı bahçe ve araçlarda hasara yol açtı.

Silivri Değirmenköy Mahallesi'nde dolu yağışı etkili oldu. Dolu nedeniyle vatandaşlar, araçlarının üzerine battaniye serdi. Bahçesinde park halindeki aracının üzerine ceviz büyüklüğünde dolu yağdığı anları bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Öte yandan, bazı bahçe ve araçlarda yağış sonucu hasar oluştuğu öğrenildi. - İSTANBUL