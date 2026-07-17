Ankara'nın tarım potansiyeli yüksek ilçelerinden biri olan Sincan'da tahıl hasadı başladı. Çoğlu Mahallesi'nde çiftçilerle bir araya gelen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, biçerdöverle ekin biçti.

Sincan'da tahıl tarlalarında hasat dönemi başladı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da Çoğlu Mahallesi'nde üreticilerle buluştu. Çiftçilere bereketli bir hasat dönemi geçirmelerini temenni eden Ercan, Sincan Ziraat Odası Başkanı Zekeriya Gülmez ile biçerdövere binerek ekin biçti.

Tarımsal üretime her şartta destek verdiklerini belirten Ercan, "Çoğlu Mahallesi arazisindeyiz, malum hasat dönemi başladı. Ziraat Odası Başkanımız Zekeriya Gülmez ile ekin biçtik. Maşallah ekinler çok güzel görünüyor. Belediyemizin dağıttığı tohumları da burada yakından görme şansımız oldu, gayet güzel bir verim verdi tohumlarımız. Geçen yılın iki katı verim artışımız var. Çiftçilerimizin bu bölgede TMO'ya ürünlerini vermesi için kolaylaştırıcı bir adım attık. Yenikent'te hayvan pazarı olarak kullandığımız bölgeyi alım noktası olarak hazırladık. Çiftçilerimiz sadece Sincan değil, çevre ilçelerden de getirip ürünlerini teslim edebilirler. Bu adımımız da çiftçilerimizi memnun etti. Bütün çiftçilerimize bol bereketli bir hasat dönemi diliyorum. Tarım ve hayvancılık meselesi çok kıymetli. Sincan'daki çiftçilerimize destek olmaya çalışırken sadece günü kurtarmaya değil, tarıma duyulan ilgiyi arttırmayı ve çiftçi yaş ortalamasının mümkün olduğu kadar aşağıya çekilmesini hedefliyoruz. Herkese hayırlı hasatlar diliyorum" dedi. - ANKARA