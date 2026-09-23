Sinop Ayancık'ta sağanak su birikintisi oluşturdu, istinat duvarlarında çökme oldu - Son Dakika
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Sinop Ayancık'ta sağanak su birikintisi oluşturdu, istinat duvarlarında çökme oldu

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Sinop Ayancık\'ta sağanak su birikintisi oluşturdu, istinat duvarlarında çökme oldu
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Sinop'un Ayancık ilçesinde meteorolojinin sarı kod uyarısının ardından etkili olan sağanak, ulaşımda aksamalara yol açtı. Cadde ve sokaklardaki su birikintileri bazı binaların bahçe girişlerine ulaşırken, yol kenarı ve istinat duvarlarında çökmeler meydana geldi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçenin bazı noktalarında su birikintileri oluşurken, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Meteoroloji tarafından sarı kodla yapılan uyarının ardından Ayancık'ın bazı bölgelerinde yağmur etkisini gösterdi. Şiddetli yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Biriken suların bazı binaların bahçe girişlerine kadar ulaştığı görüldü. Panayır alanındaki esnaf da yağıştan etkilendi.

Yağış sırasında bir vatandaşın tıkanan yağmur suyu giderini kendi imkanlarıyla açmaya çalıştığı görüldü. Su giderinin kapağını elleriyle açan vatandaşın müdahalesiyle biriken suyun giderden tahliye edilmesi sağlandı.

Öte yandan ilçenin bazı noktalarında yağışın etkisiyle yol kenarlarında ve istinat duvarlarında çökmeler meydana geldi. Bir bölgede taş ve kaya parçalarının yola düştüğü görüldü.

Yağış nedeniyle sürücüler ve yayalar ulaşımda güçlük yaşadı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sinop Ayancık'ta sağanak su birikintisi oluşturdu, istinat duvarlarında çökme oldu - Son Dakika
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