Sinop Boyabat'ta sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, bir kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Boyabat ilçesinde iki kişi arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçakla yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayı gerçekleştirdiği belirtilen kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri diğerini bıçakla yaraladı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından polis ekipleri, bıçakla yaralama olayını gerçekleştirdiği belirtilen şahsı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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