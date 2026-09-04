Sinop'ta Ömer'in topladığı atıkların geliri DMD'li Emre'nin tedavisine gidiyor - Son Dakika
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Sinop'ta Ömer'in topladığı atıkların geliri DMD'li Emre'nin tedavisine gidiyor

Sinop\'ta Ömer\'in topladığı atıkların geliri DMD\'li Emre\'nin tedavisine gidiyor
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Sinop'ta 11 yaşındaki Ömer Özen, 8,5 yaşındaki DMD hastası Emre Çoban'a destek için 'Geri Dönüşümde Hayat Var' projesini başlattı. Kent genelinde toplanan plastik ve cam şişelerin satışından elde edilen gelir, Emre'nin tedavi kampanyasına yatırılıyor; proje büyüyerek sürüyor.

Sinop'ta 11 yaşındaki Ömer Özen'in başlattığı "Geri Dönüşümde Hayat Var" projesi kapsamında toplanan atıklardan elde edilen gelir, 8,5 yaşındaki DMD hastası Emre Çoban'ın kampanyasına aktarılıyor.

Sinop'ta 11 yaşındaki Ömer Özen'in, 8,5 yaşındaki Emre Çoban'a destek olmak amacıyla başlattığı "Geri Dönüşümde Hayat Var" projesi büyüyerek devam ediyor.

Ömer Özen ve projeye destek veren vatandaşlar tarafından kentin birçok noktasından toplanan plastik ve cam şişeler, Uğur Mumcu Meydanı'nda bir araya getiriliyor. Burada biriktirilen atıklar, Korucuk Mahallesi Tırkışlar mevkisinde bulunan Türkiye Çevre Ajansı bünyesindeki DOA Toplama ve Ayrıştırma Merkezi'ne götürülüyor. Merkezde sayılıp ayrıştırılan atıklardan elde edilen para, Emre Çoban'ın tedavi kampanyasına yatırılıyor.

Projeyi nasıl başlattığını anlatan Ömer Özen, "Ben Emre Çoban'ı duyduğumda, Emre Çoban'a bağış yapmak istedim ve düşündüm. Şişe toplamaya karar verdim. Şişeleri biriktirip biriktirip, o parayı Emre Çoban'a bağışlayacağım dedim kendi kendime. Ondan sonra çöp poşetleriyle başladık. Sonra röportajlar yapa yapa insanlara yaydık. İnsanlar da yardım etti. Şişeler çok fazla birikti. Bizim toplama alanımız Uğur Mumcu Meydanı'ydı. Burası da bizim sayma alanımız. Burada şişeler hızlı hızlı toplanıp Emre Çoban'a bağışlanacak. Bütün şişeler Emre Çoban'a bağışlanıyor. Projeye destek olan herkese, arkadaşlarımıza ve büyüklerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Sosyal girişimci ve Türk kadın tasarımcı Feyza Sezer Aktulga ise "8,5 yaşındaki Emre Çoban'a, 11 yaşındaki Ömer kardeşimiz bir programla bir hareket başlattı. Sinoplu bir çocuğun hayatını yine Sinoplu bir çocuğumuz kurtarmak için yola çıktı. Hepinizi bu kıymetli yolda, bu küçük adımların daha da büyümesi için bu projenin içerisine davet ediyorum" diye konuştu.

Sinop Kent Konseyi Başkanı Handan Turan Yılmazer de projenin sosyal medyada yayımlanan bir videoyla büyümeye başladığını belirterek, "Bir gün sosyal medyada gezerken Ömer'in videosunu gördüm. Sonra Ömer'e ulaştık. Ömer'e yardımcı olmak istedik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Plastik, Sinop, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sinop'ta Ömer'in topladığı atıkların geliri DMD'li Emre'nin tedavisine gidiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta Ömer'in topladığı atıkların geliri DMD'li Emre'nin tedavisine gidiyor - Son Dakika
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