Sinop\'ta çeltiği susuz bırakan altyapı krizi

Sinop'ta Karasu Ovası'nda içme suyu hattı ile sulama hattının kesiştiği noktada meydana gelen arıza nedeniyle çeltik üreticileri günlerdir tarlalarına su veremezken, Sinop Belediyesi güvenlik gerekçesiyle planlı su kesintisi uygulandığını açıkladı.

Sinop'ta Karasu Ovası Sulama Birliği Kooperatifi hattında meydana gelen arıza, hem çeltik üreticilerini hem de şehirdeki su dağıtımını etkiledi. Sulama hattının onarımı sırasında, aynı güzergahta bulunan şehir içme suyu ana isale hattının zarar görmemesi amacıyla Sinop Belediyesi tarafından 26 Haziran Cuma günü planlı su kesintisi uygulandı.

Karasu Ovası'nda çeltik üretimi yapan çiftçiler ise arızanın günlerdir giderilememesi nedeniyle tarlalarına su veremediklerini belirterek yaşanan duruma tepki gösterdi.

"Ürünlerimiz kurumaya başladı"

Yaklaşık 100 dönümlük alanda çeltik üretimi yaptığını söyleyen üretici Erdoğan Ünal, sulama hattındaki patlak nedeniyle ürünlerinin zarar görmeye başladığını ifade etti. İçme suyu hattı ile Devlet Su İşleri'ne ait sulama hattının üst üste döşendiğini öne süren Ünal, bu durumun tamirat çalışmalarını zorlaştırdığını belirterek, "Böyle bir mühendislik olmaz. Borular altlı üstlü döşendiği için tamirat yapmak da zorlaşıyor. Günlerdir çeltik tarlalarımıza su veremiyoruz. Ürünlerimiz kurumaya başladı, zararımız çok büyük. Bu sorunun bir an önce giderilmesini istiyoruz" dedi.

Erfelek Sulama Kooperatifi Başkanı Bahri Çeliker de ekiplerin iki gündür arızayı gidermek için yoğun çalışma yürüttüğünü söyledi. Aynı noktada daha önce de benzer arızaların yaşandığını belirten Çeliker, "Belediye içme suyu hattıyla sulama hattı üst üste geçtiği için burada kavis oluşuyor. Bu da sürekli basınç yaparak aynı noktada patlamalara neden oluyor. Burası dördüncü kez patladı. Bu kez boruyu tamamen değiştirdik. Çalışmalar tamamlanmak üzere, kısa süre içerisinde yeniden su vermeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ise sorunun yıllar önce yapılan altyapı çalışmasından kaynaklandığını belirterek, onarım sırasında güvenliğin ön planda tutulduğunu söyledi. 700 milimetrelik ana içme suyu hattının bulunduğu bölgede kontrolsüz bir müdahalenin ciddi risk oluşturacağını vurgulayan Gürbüz, "İçme suyu hattı ile Karasu Ovası'nın sulama ana hattı aynı güzergahta, bazı noktalarda ise altlı üstlü şekilde ilerliyor. Çalışanların güvenliği için ekiplerimiz koordineli bir planlama yaptı. Vatandaşlarımızı önceden bilgilendirdik, depolarımızı doldurduk ve planlı su kesintisi uyguladık. Onarımın tamamlanmasının ardından önce ana hatta su verilecek, ardından sistem normal işleyişine dönecek" şeklinde konuştu.

Yaşanan arızanın giderilmesiyle birlikte hem sulama hattının hem de şehir içme suyu sisteminin yeniden normal şekilde hizmet vermesi bekleniyor. - SİNOP