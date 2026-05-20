Sinop\'ta Yol Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Sinop il genelinde yol altyapı güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Sinop'un tüm ilçelerinde köyler arası ulaşım standartlarını yükseltmeyi hedefleyen İl Özel İdaresi, asfaltlama sezonu öncesinde zemin iyileştirme, malzeme serimi ve altyapı güçlendirme mesaisini aralıksız sürdürüyor. Erfelek ilçesine bağlı Ormantepe ve Çayır köylerini birbirine bağlayan grup yolunda başlatılan altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, güzergahın kısa sürede asfaltlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

Yürütülen hummalı hazırlık ve sahada sergilenen özverili çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan yetkililer, tüm ilçelerde daha modern ve güvenli yollar inşa etmek adına üretmeye ve hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. Açıklamada ayrıca, "Daha güzeli ve en güzeli için sahada gece gündüz demeden emek veren, gayret gösteren tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, özverili çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - SİNOP