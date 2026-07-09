Türkeli Çevre Yolu Aydınlatma Projesi başladı

Sinop'un Türkeli ilçesinde kısa süre önce hizmete açılan Çevre Yolu (Sahil Yolu), aydınlatma projesiyle daha güvenli ve modern bir görünüme kavuşuyor.

Yaklaşık 3 kilometrelik güzergahta gerçekleştirilecek proje kapsamında YEDAŞ tarafından 112 aydınlatma direği ile 168 armatür kurulacak. YEDAŞ şebeke yenileme çalışmalarının 2-3 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, uzun yıllardır üzerinde titizlikle çalışılan ve ilçe halkının özlemle beklediği Çevre Yolu (Sahil Yolu) Aydınlatma Projesi'nin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - SİNOP