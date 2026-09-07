Sinop Üniversitesi'nde biyolojik gölet testleriyle kampüs yeşillenecek
Sinop Üniversitesi kampüsünde öğrenciler için başlatılan peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları hızlandı; yeşil alan, yürüyüş yolu ve dinlenme noktalarının yanı sıra biyolojik gölette su tutma testleri sürüyor. Düzenlemeler yeni akademik yıl öncesinde tamamlanarak kampüsü daha yeşil ve sosyal alanı artırılmış hale getirmeyi hedefliyor.
Sinop Üniversitesi kampüsünde öğrencilerin sosyal alanlardan daha fazla yararlanabilmesi amacıyla başlatılan peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.
Kampüs içerisindeki yeşil alan, yürüyüş yolu ve dinlenme noktalarının düzenlenmesinin yanı sıra biyolojik gölet projesinde de su tutma testleri başladı. Yeni akademik yıl öncesinde çalışmalar hız kazanırken, tamamlanacak düzenlemelerle kampüsün daha yeşil ve işlevsel hale getirilmesi, öğrencilerin ders dışındaki zamanlarını değerlendirebilecekleri sosyal alanların artırılması hedefleniyor.
Kaynak: İHA
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