Sırakayalar Şelalesi\'ne Turizm Yatırımı

Bayburt'ta doğal güzelliğiyle öne çıkan Sırakayalar Şelalesi'ni turizme kazandırmak amacıyla başlatılan çevre düzenleme çalışmaları sürüyor. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, alanda incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Doğal yapısı korunarak sürdürülen proje kapsamında şelale çevresinde yürüyüş yolları, seyir terasları, dinlenme alanları ve sosyal donatı alanları oluşturuluyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Sırakayalar Şelalesi'nin doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler için modern, güvenli ve cazip bir turizm noktası haline gelmesi amaçlanıyor.

Çalışmaları yerinde takip eden Vali Eldivan, hayata geçirilen projenin hızla ilerlediğini belirterek, "Kısa bir süre önce başlattığımız çevre düzenleme çalışmalarında önemli mesafe katettik. Projemizi en kısa zamanda tamamlayarak vatandaşlarımızın ve şehrimizi ziyaret eden misafirlerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Vali Eldivan, il genelinde sürdürülen turizm yatırımlarının Bayburt'un turizm potansiyelini güçlendireceğini ve ziyaretçi çeşitliliğine katkı sağlayacağını ifade etti. Ayrıca, çevre düzenleme çalışmalarının kısa sürede önemli bir aşamaya ulaşmasında emeği bulunan İl Özel İdaresi personeline teşekkür etti. - BAYBURT