Şırnak Şenoba'da 10 serada ilk salatalık hasadı yapıldı, üretici pazarda zorlanıyor - Son Dakika
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Şırnak Şenoba'da 10 serada ilk salatalık hasadı yapıldı, üretici pazarda zorlanıyor

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Şırnak Şenoba\'da 10 serada ilk salatalık hasadı yapıldı, üretici pazarda zorlanıyor
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Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde devletin yüzde 50 hibesiyle kurulan 10 serada yılın ilk salatalık hasadı yapıldı. Üreticiler salatalığın kilosunu 35 liradan satarken pazar konusunda zorluk yaşadıklarını belirtip yetkililerden destek istedi.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde ailelerin devletten aldıkları yüzde 50 ile kurdukları seralar gelir kaynakları oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Şırnak Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen proje ile aileler, devletten aldıkları yüzde 50 hibe ile sera projesi hayata geçirdi. Belde de kurulan 10 adet serada sebze yetiştiriliyor.

Üreticilerden Halit Babat, bir dönüm arazisinde kurduğu serada yılın ilk salatalık hasadını yaptı. Verimli toprakları sayesinde yılda 3 hasat yapan üreticiler, salatalık kilosunu 35 liradan satıyor. Pazar konusunda zorlandıklarını söyleyen üreticiler, yetkililerin ürün satışında pazar konusunda yardımcı olmalarını talep etti. Babat, devlet desteğiyle projeyi aldıklarını belirterek, "Ağustos'un ikinci haftasından beri başladık. Çevresine göre mikro klima alanı olan bir belde. Burada daha çok sera yapılabilir, evlerini geçindirebilirler. Buradan Hilal beldesine kadar 5 kişi bu seralardan yaptı. Yeni olduğu için pazar konusunda zorluk yaşıyoruz. Yüzde 50 biz, yüzde 50 devletin desteğiyle oldu. Bu proje sayesinde ailelerimizi geçindiriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
EkonomiUludereŞenobaŞırnakYaşamÇevreSon Dakika

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