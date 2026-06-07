Şırnak'ta eriyen kar suları, 50 metre yükseklikte şelale oluşturdu.
Yüksek rakımlı yerlerde kar sıcak havanın etkisiyle erimeye başladı. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sıcak havaların etkili olmasıyla beraber dağlardaki kar eridi dev şelale oluştu. İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Beşağaç köyü yolu üzerinde bulunan dağlarda kar erimesi sonucu 50 metre yükseklikte oluşan şelale, göz kamaştırdı. - ŞIRNAK
Son Dakika › Çevre › Şırnak'ta 50 Metre Yükseklikte Şelale Oluştu - Son Dakika
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