Şırnak'ta Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Şırnak'ta Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi

Şırnak\'ta Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Şırnak'ta düzenlenen tatbikatla afet müdahale kapasitesi test edildi, ekipler sahada uygulama yaptı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında düzenlenen "Şırnak-2026 TAMP İl Düzeyi Masa Başı ve Saha Tatbikatı" ile kamu kurumlarının muhtemel afet ve acil durumlara müdahale kapasitesi test edildi.

Şırnak Valisi Birol Ekici başkanlığında gerçekleştirilen tatbikata, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile ilgili ekipler katıldı. Tatbikatın koordinasyonunda Şırnak AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek ve AFAD ekipleri aktif rol aldı.

AFAD İl Müdürlüğü GAMER toplantı salonunda gerçekleştirilen masa başı bölümünde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası senaryosu ele alındı. 23 kurum, 41 araç ve 205 personelin katıldığı tatbikatta; aşırı sıcak, yangın, enerji kesintisi, haberleşme sorunları, sağlık vakaları ve altyapı hasarlarına karşı kurumların koordinasyon ve müdahale kapasitesi değerlendirildi.

Tatbikatın saha bölümünde ise Şırnak il merkezindeki üniversite kavşağı yakınlarında kuru ot ve örtü yangını çıktığı senaryosu uygulandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye jandarma, polis, 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve Orman İşletme ekipleri sevk edildi. Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'ların da katıldığı uygulamada, ekiplerin yangına müdahalesi ve kurumlar arasındaki koordinasyon sahada test edildi.

Tatbikat kapsamında ekiplerin olay yerine intikali, yangına müdahale, güvenlik önlemleri, sağlık hizmetleri ve kurumlar arası iletişim süreçleri uygulamalı olarak değerlendirildi.

Vali Birol Ekici, tatbikatın kurumların afetlere hazırlık düzeyini gözden geçirmek açısından önemli olduğunu belirtti. Ekici, "Burada bir tatbikat yapmış olmak, hazırlıklarımızı yeniden gözden geçirmek ve insanlarımıza hizmet etmeye hazır olmak bizleri hem onurlandırıyor hem de gururlandırıyor. Buradaki hazırlıklarımızı da bir kez daha gözden geçiriyoruz. Hepimiz devletimize ve milletimize karşı günlük 8 saat hizmetle mükellefiz. Ancak içimizde 14, 15, hatta 16 saate kadar çalışan arkadaşlarımız var. Bu özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tatbikat, ekiplerin müdahale süreçlerinin değerlendirilmesi ve muhtemel afetlere yönelik hazırlıkların güçlendirilmesiyle tamamlandı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Şırnak, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Şırnak'ta Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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