Şırnak'ta Kuvvetli Yağış Uyarısı! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şırnak'ta Kuvvetli Yağış Uyarısı!

20.05.2026 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın doğusunda yarın kuvvetli sağanak bekleniyor. Beytüşşebap ve Uludere için kritik uyarı yapıldı.

Şırnak'ın doğusunda yarın etkili olması beklenen kuvvetli sağanak için özellikle Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde sel, su baskını, yıldırım, dolu ve fırtına riskine karşı kritik uyarı yapıldı. Geçtiğimiz günlerde sel felaketinin vurduğu bölgede vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Diyarbakır 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde, Şırnak'ın doğu kesimleri için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Özellikle Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışların hayatı olumsuz etkileyebileceği bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, bölgede kısa sürede etkisini artırması beklenen yağışların sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtınaya neden olabileceği uyarısında bulundu. Özellikle dere yatakları, eğimli araziler ve geçmişte taşkın yaşanan bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması istendi. Son günlerde etkili olan yağışların ardından zemin doygunluğunun arttığı bölgede yeni yağış dalgasının risk oluşturabileceğine dikkat çekilirken, ulaşımda aksamalar, enerji kesintileri ve ani su taşkınlarına karşı da tedbir çağrısı yapıldı. Yetkililer, vatandaşların meteorolojik uyarıları yakından takip etmelerini, zorunlu olmadıkça riskli alanlarda bulunmamalarını ve ani gelişebilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmalarını istedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Çevre Şırnak'ta Kuvvetli Yağış Uyarısı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet’i gençlere emanet edeceğiz Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet'i gençlere emanet edeceğiz
Önder Özen Beşiktaş’a geri döndü Önder Özen Beşiktaş'a geri döndü
TFF, Süper Lig’de 2025-26 sezonunu tescil etti TFF, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu tescil etti
Trump: İran’a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz Trump: İran'a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında

15:01
Fenerbahçe’den Kevin De Bruyne bombası
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası
14:47
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
14:39
Temas kuruldu Sergen Yalçın’ın yerine kupa canavarı hoca geliyor
Temas kuruldu! Sergen Yalçın'ın yerine kupa canavarı hoca geliyor
14:06
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı” sorusuna dikkat çeken yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
13:20
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu Cinayetin nedeni kan dondurdu
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 15:15:47. #7.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Kuvvetli Yağış Uyarısı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.