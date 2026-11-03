Şırnak\'ta Mıjin Su Hattı çalışması nedeniyle kent genelinde su kesintisi yaşanacak

Şırnak Belediyesi, Mıjin Su Hattı'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle kent genelinde geçici su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Çalışmalar süresince Toptepe İsale Hattı üzerinden dönüşümlü su verileceği belirtilirken, vatandaşlardan suyu tasarruflu kullanmaları istendi.

Şırnak Belediyesi, kent genelinde içme suyu teminini sağlayan Mıjin Su Hattı'nda gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle vatandaşlara su kesintisi uyarısında bulundu. Belediyeden yapılan açıklamada, hat üzerinde yürütülecek çalışmalar boyunca kent genelinde bir süre su kesintisi yaşanabileceği belirtildi. Vatandaşların mağduriyetinin en aza indirilmesi amacıyla alternatif su temini için Toptepe İsale Hattı'nın devreye alınacağı ve bu hat üzerinden dönüşümlü olarak su sağlanacağı bildirildi.

Açıklamada, çalışmalar süresince yaşanabilecek su sıkıntısının en aza indirilmesi için vatandaşlardan mevcut su kaynaklarını dikkatli ve tasarruflu kullanmaları istendi.