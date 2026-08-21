Şırnak\'ta Tarımsal Üretim Artıyor

Şırnak'ta tarımsal üretimin artırılması ve atıl durumdaki tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılması amacıyla uygulanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında sebze hasadı gerçekleştirildi.

TAKE Projesi çerçevesinde sebze fidesi desteğinden yararlanan üretici Mehmet Ürgen'in bahçesinde düzenlenen hasat programında, tarladaki ürünlerin gelişim durumu ve verimliliği yerinde incelendi. Hasat programına katılan Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, üretim alanında incelemelerde bulunarak ekimi gerçekleştirilen sebze çeşitlerinin bölge şartlarına uyumunu değerlendirdi. Teknik ekip tarafından yapılan kontrollerde ürünlerin gelişim süreci, saha performansı ve verimlilik durumu gözlemlendi. Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi ile tarımsal üretim potansiyelinin artırılması, kullanılmayan veya yeterince değerlendirilemeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması ve çiftçilerin desteklenmesi hedefleniyor. Şırnak'ta yürütülen çalışmalarla birlikte üreticilerin üretim maliyetlerinin azaltılması, sebze üretiminin yaygınlaştırılması ve bölgedeki tarımsal çeşitliliğin artırılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde tarımsal üretimin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi. Açıklamada, "Toprağa değer katan, üretime emek veren tüm çiftçilerimizin yanındayız. Bereketli ve bol bir hasat sezonu dileriz" ifadelerine yer verildi.