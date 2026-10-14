Şişli\'de sağanak ve fırtına etkili olurken kanalizasyon patladı, araçlar suda kaldı

Şişli'de sağanak ve fırtına etkili olurken kanalizasyon patladı, araçlar suda kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Şişli'de akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış ve fırtına ile kanalizasyonlar taştı, yollar göle döndü. Şişli Kadırgalar Caddesi'nde kanalizasyonun patlamasıyla araçlar suyun ortasında kaldı.
İstanbul Şişli'de sağanak yağışla birlikte fırtına etkili olurken, kanalizasyonlar taştı, yollar göle döndü.
İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şişli Kadırgalar Caddesi'nde kanalizasyonun patlamasıyla araçlar suyun ortasında kaldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?