Sivas'ta doğa sporları tutkunu dağcılar, bu kez kent merkezine yaklaşık 90 km uzaklıkta bulunan Dipsizgöl Şelalesi'nde iki etkinliğe imza attı. 50 metre yükseklikte bulunan şelalenin kayalıklarından iniş gerçekleştiren ekip aynı zamanda su üzerinden ip gerdirerek karşı tarafa geçti.

Sivas'ın doğal güzelliklerini keşfetmek ve kentin sahip olduğu zenginlikleri farklı etkinliklerle tanıtmak isteyen doğa sporları tutkunu Selahattin Güngördü ve arkadaşları, bu kez sonbahar ve kış manzarasıyla nefes kesen Dipsizgöl Şelalesi'ni tercih etti. Hobi olarak dağcılık yapan ekip, 50 metre yükseklikte bulunan şelalenin kayalıklarından iniş gerçekleştirdi. İnişin ardından suyun üzerinden karşı tarafa gerdikleri ip ile karşıya geçerek nefes kesici bir etkinliğe daha imza attı. Ekibin yaptığı etkinlik dron ile görüntülenirken, Dipsizgöl Şelalesi'nin güzelliği bir kez daha izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Sivas'ın doğal güzelliklerinde yaptıkları etkinliklerin devam edeceğini vurgulayan Selahattin Güngördü, "Bu sefer ki etkinliğimizde Dipsizgöl Şelalesi'ne geldik. Sonbahar manzarasından ve doğal güzelliğinden dolayı burayı seçtik. Kış ayına girdik ve şelale hala gürül gürül akmaya devam ediyor. Burada iki etkinlik yapacağız. İlk olarak şelalenin yanından 50 metre yükseklikteki kayadan iniş yapacağız. Diğer etkinliğimizde ise şelaleden akan suyun üstünden karşı tarafa ip gerdirerek ipin üzerinden karşıya geçeceğiz. Bölgenin manzarası çok güzel, biz de Sivas'ın doğal güzelliklerini bu şekilde tanıtmaya devam ediyoruz" diye konuştu.