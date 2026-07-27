Sivas\'ta Keklikler Kenelere Karşı Salındı

Sivas'ta son dönemde artış gösteren kene vakalarına karşı biyolojik mücadele kapsamında 500 keklik doğaya salındı. İl genelinde doğaya bırakılan keklik sayısı ise bine yükseldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından gerekli kontrolleri tamamlanan 500 keklik, Yıldızeli ilçesi kırsalında doğaya salındı. Doğal beslenme alışkanlıkları gereği böcek ve çeşitli zararlılarla beslenen kekliklerin kene popülasyonunun kontrol altında tutulmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Çalışmayla hem keneyle biyolojik mücadelenin desteklenmesi hem de bölgede azalan keklik popülasyonunun artırılması amaçlanıyor.

"Keklik saldığımız bu bölgeyi avcılık faaliyetlerine kapattık"

Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mehmet Yıldız, çalışmaların kent genelinde sürdüğünü belirterek, "Çalışmamızın temel amacı, doğadaki keklik popülasyonunun artırılması ve keneyle biyolojik mücadeleye katkı sağlanmasıdır. 500 kekliği doğaya bıraktık. Sivas genelinde ise toplam bin kekliği doğal yaşam alanlarıyla buluşturduk. Keklik saldığımız bu bölgeyi de avcılık faaliyetlerine kapattık" dedi.