Sivas\'ta Ormanlık Alanlara Giriş Yasağı

Sivas'ta orman yangınlarıyla mücadele kapsamında il genelindeki tescilli ormanlık alanlara 28 Temmuz-15 Ekim 2026 tarihleri arasında yetkililer dışında giriş yasaklandı. Karar kapsamında mesire alanlarında ateş yakılmasına, ormanlık alanlara yakın bölgelerde havai fişek ve dilek balonu kullanılmasına izin verilmeyecek.

Sivas'ta orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilave tedbirler alındı. İl genelindeki tescilli ormanlık alanlara 28 Temmuz-15 Ekim 2026 tarihleri arasında yetkililer dışında giriş yasaklandı. Alınan karar kapsamında, Orman İdaresinden ihale veya tahsisli iş alanlar, bu işlerde çalışanlar ve Orman İdaresi tarafından çalıştırılan kişiler yasaktan muaf tutulacak. Giriş ve çıkış yasağının uygulanması ile kontroller, Orman İşletme Müdürlüğü, sorumluluk alanına göre İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek. Ormanlık alanlar dron ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemiyle (KGYS) izlenecek, şahıs ve araç sorgulamaları yapılacak. Orman İşletme Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, köy muhtarları ve gerektiğinde diğer birimler tarafından vatandaşlara, mesire yerleri dışında tescilli ormanlık alanlarda piknik yapılamayacağı ve bu alanlara giriş çıkışlara izin verilmeyeceği yönünde bilgilendirme ve uyarılar yapılacak.

"Mangal ve ateş yakılmasına izin verilmeyecek"

Ormanlık alanlardaki mesire yerlerinde mangal, semaver ve ateş yakılmasına izin verilmeyecek. İl sınırları içerisinde bahçe ve anız temizliği amacıyla ateş yakılması ile avcı ve çobanların ateş yakması da yasaklandı. Ormanlık alanlara yakın bölgelerde gerçekleştirilecek düğün, nişan, eğlence ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu ve benzeri yanıcı maddelerin kullanılmasına müsaade edilmeyecek. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yangın çıkma ihtimali bulunan bölgelere, orman yangınlarına karşı duyarlılığın artırılması amacıyla pankart, tabela ve bildiriler asılacak. Ormanlık bölgelerde kolluk kuvvetleri tarafından devriye faaliyetleri yürütülecek ve muhtemel yangın tehlikesi oluşturabilecek durumlarda acil tedbirler alınacak. İl Müftülüğü tarafından camilerde orman yangınlarıyla mücadele, ormanların yararları ve ağaç sevgisinin pekiştirilmesine yönelik vaaz ve konuşmalar gerçekleştirilecek.

"Kurallara uymayanlara işlem yapılacak"

Denetimlerde karar ve tedbirlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca idari ve adli işlem uygulanacak. Karar hükümleri 28 Temmuz-15 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Ancak 15 Ekim 2026 tarihinden sonra meteorolojik verilerin orman yangınları açısından risk oluşturmaya devam etmesi halinde sürenin uzatılabileceği bildirildi. Alınan tedbirler kaymakamlar, kolluk kuvvetleri ve diğer görevliler tarafından takip edilecek. İlgili birimlerle iş birliği ve koordinasyon sağlanarak herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için gerekli hassasiyet gösterilecek.