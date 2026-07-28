Sivas'ta Ormanlık Alanlara Giriş Yasağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas'ta Ormanlık Alanlara Giriş Yasağı

Sivas\'ta Ormanlık Alanlara Giriş Yasağı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta orman yangınlarıyla mücadele için 28 Temmuz-15 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklar getirildi.

Sivas'ta orman yangınlarıyla mücadele kapsamında il genelindeki tescilli ormanlık alanlara 28 Temmuz-15 Ekim 2026 tarihleri arasında yetkililer dışında giriş yasaklandı. Karar kapsamında mesire alanlarında ateş yakılmasına, ormanlık alanlara yakın bölgelerde havai fişek ve dilek balonu kullanılmasına izin verilmeyecek.

Sivas'ta orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilave tedbirler alındı. İl genelindeki tescilli ormanlık alanlara 28 Temmuz-15 Ekim 2026 tarihleri arasında yetkililer dışında giriş yasaklandı. Alınan karar kapsamında, Orman İdaresinden ihale veya tahsisli iş alanlar, bu işlerde çalışanlar ve Orman İdaresi tarafından çalıştırılan kişiler yasaktan muaf tutulacak. Giriş ve çıkış yasağının uygulanması ile kontroller, Orman İşletme Müdürlüğü, sorumluluk alanına göre İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek. Ormanlık alanlar dron ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemiyle (KGYS) izlenecek, şahıs ve araç sorgulamaları yapılacak. Orman İşletme Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, köy muhtarları ve gerektiğinde diğer birimler tarafından vatandaşlara, mesire yerleri dışında tescilli ormanlık alanlarda piknik yapılamayacağı ve bu alanlara giriş çıkışlara izin verilmeyeceği yönünde bilgilendirme ve uyarılar yapılacak.

"Mangal ve ateş yakılmasına izin verilmeyecek"

Ormanlık alanlardaki mesire yerlerinde mangal, semaver ve ateş yakılmasına izin verilmeyecek. İl sınırları içerisinde bahçe ve anız temizliği amacıyla ateş yakılması ile avcı ve çobanların ateş yakması da yasaklandı. Ormanlık alanlara yakın bölgelerde gerçekleştirilecek düğün, nişan, eğlence ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu ve benzeri yanıcı maddelerin kullanılmasına müsaade edilmeyecek. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yangın çıkma ihtimali bulunan bölgelere, orman yangınlarına karşı duyarlılığın artırılması amacıyla pankart, tabela ve bildiriler asılacak. Ormanlık bölgelerde kolluk kuvvetleri tarafından devriye faaliyetleri yürütülecek ve muhtemel yangın tehlikesi oluşturabilecek durumlarda acil tedbirler alınacak. İl Müftülüğü tarafından camilerde orman yangınlarıyla mücadele, ormanların yararları ve ağaç sevgisinin pekiştirilmesine yönelik vaaz ve konuşmalar gerçekleştirilecek.

"Kurallara uymayanlara işlem yapılacak"

Denetimlerde karar ve tedbirlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca idari ve adli işlem uygulanacak. Karar hükümleri 28 Temmuz-15 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Ancak 15 Ekim 2026 tarihinden sonra meteorolojik verilerin orman yangınları açısından risk oluşturmaya devam etmesi halinde sürenin uzatılabileceği bildirildi. Alınan tedbirler kaymakamlar, kolluk kuvvetleri ve diğer görevliler tarafından takip edilecek. İlgili birimlerle iş birliği ve koordinasyon sağlanarak herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için gerekli hassasiyet gösterilecek.

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Güvenlik, Sivas, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sivas'ta Ormanlık Alanlara Giriş Yasağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyuşturucu parası vermeyen annesini döverek öldürdü: 16 yıl önceki olayın arkasına sığındı Uyuşturucu parası vermeyen annesini döverek öldürdü: 16 yıl önceki olayın arkasına sığındı
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Yenge öldü, kayınbirader hapiste Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Yenge öldü, kayınbirader hapiste
Baraja uçan otomobilden son anda atladı Baraja uçan otomobilden son anda atladı
Cem Küçük’ten sürpriz karar 10 yıl sonra yollar ayrıldı Cem Küçük'ten sürpriz karar! 10 yıl sonra yollar ayrıldı
Gülistan Doku soruşturmasında bu ifade ilk kez kullanıldı: Organize bir yapı Gülistan Doku soruşturmasında bu ifade ilk kez kullanıldı: Organize bir yapı
Putin’den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız Putin'den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız

13:22
Yapay zekâ paniği çip devlerini vurdu Dünyanın en değerli şirketi değişti
Yapay zekâ paniği çip devlerini vurdu! Dünyanın en değerli şirketi değişti
13:04
İnternette tanıştığı adamla ölüm anlaşması yaptı Son anda vazgeçti ama kurtulamadı
İnternette tanıştığı adamla ölüm anlaşması yaptı! Son anda vazgeçti ama kurtulamadı
12:54
Ankara’yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
12:11
CHP mi YENİ Parti mi Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
12:07
Fenerbahçe’de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık Kadroda yer almıyor
Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık! Kadroda yer almıyor
11:56
Bu 3 ilde yaşayanlara müjde Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor
Bu 3 ilde yaşayanlara müjde! Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 13:42:15. #7.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta Ormanlık Alanlara Giriş Yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.