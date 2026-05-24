Sivas\'ta Tarım Arazileri Göle Döndü

24.05.2026 10:56
Sivas'ta aralıksız yağışlar nedeniyle binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı.

Sivas'ta aralıksız devam eden yağışlar binlerce dönüm tarım arazisini adeta göle dönüştürdü. Kuraklık tehlikesiyle mücadele eden kentte bu kez taşkın manzaraları ortaya çıkarken, Hafik ilçesinde oluşan görüntüler ise adeta denizi andırdı.

Sivas'ta etkili olan aralıksız yağışlar, kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle göl, gölet ve derelerin kuruma noktasına geldiği kentte bu yıl ise tam tersi bir tablo yaşandı. Karasal iklimin hüküm sürdüğü Sivas'ta, geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle özellikle tarım alanlarında büyük sıkıntılar yaşanmıştı. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'nda su seviyesi yüzde 5'lere kadar düşerken, şehirde su sıkıntısı baş göstermiş ve birçok tarım ürününün ekimine kısıtlama getirilmişti. Bu yıl mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen kar yağışı ve haftalardır etkisini sürdüren sağanak yağışlar ise dengeleri değiştirdi. Sivas sınırları içerisindeki yaklaşık 22 baraj ve gölet doluluk oranında üst seviyelere ulaşırken bazı noktalarda taşkınlar meydana geldi. Yer üstü sularının yanı sıra yeraltı sularında da büyük ölçüde artış yaşandı. Yoğun yağışların ardından toprağın suya doymasıyla birlikte binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Özellikle Sivas'ın Hafik ilçesinde oluşan manzara ise dikkat çekti. Sular altında kalan geniş tarım arazileri ise denizi andıran görüntüler oluşturdu.

"Hafik gölüne kafa tutabilecek bir büyüklüğe ulaşmış"

Tarım arazisinin sular altında olduğunu ifade eden vatandaş, "Burası Hafik'le Zara arasında bir tarım arazisi, bende aracımla seyahat ederken burayı gördüm dikkatimi çekti. Adeta yapay gölet haline gelmiş, Hafik gölüne kafa tutabilecek bir büyüklüğe ulaşmış. Baya ilgi çekici kazlar burada yüzüyor. Benimle beraber birkaç kişi daha durdu merakından izlemek için. Gerçekten büyük bir alan oluşmuş görünüyor. Böylesini görmüşken fotoğraf çekinelim istedik. Tarım yapanlar için zor bir durum olsa da görüntü olarak güzel, ilgi çekici duruyor" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

