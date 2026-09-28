SİVDAK üyeleri Sivas-Tokat sınırında Topulyurdu Göleti'ni keşfedip bungalovları gördü - Son Dakika
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SİVDAK üyeleri Sivas-Tokat sınırında Topulyurdu Göleti'ni keşfedip bungalovları gördü

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SİVDAK üyeleri Sivas-Tokat sınırında Topulyurdu Göleti\'ni keşfedip bungalovları gördü
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SİVDAK üyeleri, Sivas-Tokat sınırındaki ormanlık alanda doğa yürüyüşü yaparak Topulyurdu Göleti çevresini keşfetti. Göl kıyısında yapımı süren bungalov evler görüntülendi; tesisin tamamlanmasıyla bölgede turizm hareketliliği hedefleniyor.

SİVDAK üyeleri, Sivas- Tokat sınırındaki ormanlık alanda gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşünde Topulyurdu Göleti çevresindeki doğal güzellikleri keşfederken, göl kıyısındaki bungalov evleri de görüntüledi.

Sivas Doğa Sporları, Arama ve Kurtarma Kulübü (SİVDAK) üyeleri, doğayla iç içe bir yürüyüş gerçekleştirdi. Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı son köyü Topulyurdu köyü ile Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Karacaören köyü arasındaki ormanlık alanda gerçekleştirilen yürüyüşte, Topulyurdu Göleti çevresindeki doğal güzellikler keşfedildi. Alanda bulunan göl kenarında yapımı devam eden bungalov evler de üyelerin dikkatini çekti. Doğa sporcuları, orman içindeki patikalardan ilerleyerek gölet çevresine ulaştı. Burada mola veren ekip, göl manzarası ve çevredeki doğal dokuyu görüntüledi. Yürüyüş sırasında karşılaşılan bungalov evlerin ise bölgenin turizm potansiyeline katkı sağlaması bekleniyor. Doğa turizminin yanı sıra sağlık turizmine yönelik kullanılması planlanan tesisin tamamlanarak hizmete açılmasıyla gölet çevresinde yeni bir hareketlilik oluşması hedefleniyor. SİVDAK üyeleri, yürüyüş sırasında bölgenin doğal güzelliklerini de kayıt altına aldı.

Kaynak: İHA
TurizmYaşamÇevreTokatSivasDoğaSon Dakika

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SON DAKİKA: SİVDAK üyeleri Sivas-Tokat sınırında Topulyurdu Göleti'ni keşfedip bungalovları gördü - Son Dakika
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