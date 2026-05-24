Sızır Şelalesi Coştu, Köprü Yıkıldı
Sızır Şelalesi Coştu, Köprü Yıkıldı

24.05.2026 10:31
Sivas'taki Sızır Şelalesi, ilkbaharla birlikte coşarken, köprü yıkıldı ve giriş kapatıldı.

Sivas'ta yer alan ve ziyaretçilerine her mevsim farklı manzaralar sunan Sızı Şelalesi, ilkbahar ile birlikte coştu. Suyun hızına dayanamayan ahşap köprü ise yıkıldı.

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesine 1 kilometre uzaklıkta yer alan Sızır Şelalesi, her mevsim farklı manzaralar oluşturuyor. Kış aylarında kısmen donan şelale, ilkbahar ile birlikte yeniden coştu. Su seviyesinin arttığı şelale, eşsiz görüntüler oluşturdu. Yüzlerce ziyaretçiyi ağırlayan şelalenin alt kısmındaki köprü, suyun şiddetine dayanamayarak yıkıldı. Tedbir amaçlı girişin kapatıldığı şelale, dron ile görüntülendi.

"Böyle bir güzelliği başka bir yerde görmedim"

Bayram tatilini fırsat bilerek geziye çıktıklarını ifade eden Halil İbrahim Yılmaz, "Şelaleye geldik, gördük ve çok beğendik. Suyun bu kadar çok olacağını beklemiyorduk, şaşırdık. Köprüsü sudan dolayı yıkılmış. Aşağı inmeyi düşünüyorduk ama köprü yıkıldığı için inemedik. Böyle bir güzelliği başka bir yerde görmedim" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Sivas, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

