Soma\'da 250 Bin Sazan Yavrusu Salındı

Manisa'nın Soma ilçesinde, su kaynaklarındaki balık popülasyonunu artırmak ve sürdürülebilir su ürünleri avcılığını desteklemek amacıyla baraj ve göletlere yaklaşık 250 bin adet pullu sazan yavrusu salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Programı" çerçevesinde Soma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kapsamlı bir balıklandırma çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, Sevişler Barajı başta olmak üzere ilçe sınırları içerisindeki muhtelif su alanlarına 250 bin adet yavru pullu sazan bırakıldı.

Kurallara uymayanlara idari yaptırım uygulanacak

Soma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, balıklandırma çalışmalarının amacına ulaşabilmesi ve ekolojik dengenin korunması için amatör balıkçılara önemli uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, suya bırakılan yavruların üreme çağına ulaşabilmesi adına belirlenen asgari boydan küçük balıkların avlanmaması gerektiği hatırlatılarak balıkçıların bu konuda hassasiyet göstermesi istendi.

Açıklamada ayrıca, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareket eden, avlanma boyu ve zaman yasaklarına uymayan şahıslar hakkında cezai ve idari yaptırımların kararlılıkla uygulanacağı vurgulandı.