Soma'da taşkın riskine kalıcı çözüm - Son Dakika
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Soma'da taşkın riskine kalıcı çözüm

Soma\'da taşkın riskine kalıcı çözüm
13.06.2026 12:09  Güncelleme: 12:15
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Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ, Soma'da yaklaşık 20 milyon TL maliyetle 2 bin 700 metre yağmur suyu hattı döşeyerek su baskını ve taşkın sorunlarını kalıcı olarak çözmeyi hedefliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Soma'da hayata geçirilen yaklaşık 20 milyon TL'lik yağmur suyu hattı projesiyle, yıllardır yaşanan su baskını ve taşkın sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Besim Dutlulu, "Soma'yı daha güvenli ve dayanıklı bir altyapıya kavuşturacağız" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Soma ilçesinde yürütülen yaklaşık 20 milyon TL maliyetli yağmur suyu hattı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Dutlulu, vatandaşların uzun yıllardır yaşadığı taşkın ve su baskını sorunlarına kalıcı çözüm üretmek amacıyla hayata geçirilen proje hakkında teknik ekiplerden bilgi aldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Soma'nın İstasyon ve İnönü Mahallelerinde sürdürülen çalışma kapsamında toplam 2 bin 700 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştiriliyor. Proje çerçevesinde İstasyon Mahallesi'nde 1.500 metre, İnönü Mahallesi'nde ise 1.200 metre yağmur suyu hattı döşenirken, ayrıca 330 adet yağmur suyu ızgarası da yapılacak.

İnceleme programına Başkan Besim Dutlulu'nun yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, genel sekreter yardımcıları ve ilgili daire başkanları da katıldı.

"Soma'nın altyapısını daha güçlü hale getiriyoruz"

Kent genelinde altyapı yatırımlarına aralıksız devam ettiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak projelere öncelik verdiklerini söyledi.

Özellikle yoğun yağış dönemlerinde yaşanan su baskınları ve taşkın risklerini en aza indirmeyi amaçladıklarını ifade eden Dutlulu, "Soma'mızın altyapısını daha güçlü ve güvenli hale getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Geçmiş yıllarda Bakırçay Nehri'nin taşması nedeniyle yaşanan olumsuzlukların tekrar etmemesi adına önemli bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Bu projeyle yağışlı dönemlerde oluşabilecek riskleri önemli ölçüde azaltacak, yağmur sularının daha sağlıklı şekilde tahliye edilmesini sağlayacağız" dedi.

Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte hem vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunacağını hem de ilçenin altyapı kapasitesinin önemli ölçüde güçleneceğini vurgulayan Dutlulu, "Kısa sürede tamamlamayı hedeflediğimiz bu yatırımla Soma, daha modern, güvenli ve dayanıklı bir altyapıya kavuşacak" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yerel Haberler, su baskını, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Soma, Son Dakika

Son Dakika Çevre Soma'da taşkın riskine kalıcı çözüm - Son Dakika

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